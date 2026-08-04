Denuncian buscadoras fallas en el Semefo de Guerrero

Más de 30 mujeres que tienen un esposo, un hijo, un hermano o un padre desaparecido acudieron este martes al Semefo de Chilpancingo, donde personal les entregó los expedientes de los cadáveres para que verifiquen si alguno de ellos puede ser su familiar.

CHILPANCINGO, GRO.- Integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera denunciaron fallas en las unidades del Servicio Médico Forense ( Semefo ) de Guerrero para la identificación de los cuerpos que tienen almacenados.

Según Gema Antúnez Flores, representante del colectivo, una de las peticiones que se le hizo a la Fiscalía General del Estado (FGE) es que se les enseñen las fotografías y el historial de los cuerpos que no han sido identificados.

“El muestreo incluye un informe de cuando fueron halladas asesinadas, el lugar y fechas además de los resultados de ADN”, dijo la activista.

Antúnez Flores comentó que de acuerdo al último informe oficial que el gobierno les entregó a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas es de que hay 4 mil cuerpos sin identificar almacenados en las unidades forenses de Iguala, Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo, donde también funciona un panteón ministerial.

“NO HAY NI EQUIPO”

La activista recordó que hace unos días el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, acompañó a integrantes de los colectivos a un recorrido en el Centro de Resguardo e Identificación Humana, aunque el inmueble “está incompleto”.

“No hay ni muebles y mucho menos equipo”, denunció Antúnez Flores.