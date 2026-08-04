Alista Protección Civil simulacro nacional de sismo

CDMX.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) convocó al Segundo Simulacro Nacional 2026, que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, con cinco escenarios hipotéticos de sismo en distintas regiones del país, entre ellos uno de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla. En un comunicado, la CNPC indicó que el ejercicio busca poner a prueba la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales, así como la capacidad de respuesta de la población ante un movimiento telúrico.

De acuerdo con la titular de la CNPC, Laura Velázquez, el escenario principal plantea un sismo de magnitud 7.7 en Puebla, debido a que ese tipo de evento es físicamente posible por la interacción de la placa de Cocos y representa uno de los riesgos de mayor preocupación para la Ciudad de México, por el efecto de amplificación en zonas de suelo blando y el menor tiempo disponible para la activación de la alerta sísmica. HABRÁ SISMO MAGNITUD 7.1 EN MEXICALI Además del escenario del centro del país, el simulacro incluirá un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California; uno de magnitud 5.2 en Ciudad de Allende, Nuevo León; otro de magnitud 7.0 en Cabo Catoche, Quintana Roo, y uno más de magnitud 7.6 en Tonalá, Chiapas. La dependencia informó que ya está abierta la plataforma para registrar inmuebles, entre ellos viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios, cuyos responsables podrán obtener una constancia de participación al concluir el ejercicio.

Como parte de las actividades del 19 de septiembre, a las 7:19 horas la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la Bandera Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Posteriormente al simulacro sesionará el Comité Nacional de Emergencias para evaluar la respuesta de las instituciones participantes.