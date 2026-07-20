Fiscalía de Zacatecas investiga extorsión y posible colusión tras asesinato de empresarios y exalcalde

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    Fiscalía de Zacatecas investiga extorsión y posible colusión tras asesinato de empresarios y exalcalde
    La FGJEZ informó que las principales líneas de investigación del multihomicidio de 10 personas apuntan a extorsión contra empresarios y posible colusión de funcionarios. Cuartoscuro

La Fiscalía de Zacatecas informó que el asesinato de 10 personas estaría relacionado con extorsión a empresarios y posible colusión de funcionarios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó que las principales líneas de investigación por el asesinato de 10 hombres, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 18 de julio en distintos puntos de la entidad, apuntan a un posible caso de extorsión contra empresarios y a una presunta colusión de funcionarios públicos.

Durante un videomensaje conjunto, el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, dieron a conocer los avances de las investigaciones y las acciones operativas desplegadas tras los hechos.

Las autoridades señalaron que entre las víctimas se encuentran al menos cinco empresarios, un expresidente municipal, un funcionario municipal, un bombero, un abogado y un ganadero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/zacatecas-bajo-el-terror-jornada-violenta-dejo-10-cuerpos-en-tres-municipios-este-sabado-IH22259089
$!PÁNUCO, ZACATECAS, 18 JULIO 2026.- Fueron localizados los cuerpos sin vida de por lo menos diez personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. La madrugada de este sábado, lugareños informaron del hallazgo de por lo menos 4 hombres colgando del puente vehicular de la carretera no. 45 a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco. Más tarde las corporaciones policiacas confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos más sin vida abandonados que frente a la clínica regional del IMSS, en el municipio de Mórelos. Un también se confirmó el reporte de una persona sin vida sobre la carretera Sain Alto-Sombrerete, la cual se encontraba envuelta en cobijas y bolsas de plástico. En los tres echos peritos de la Fiscalía del Estado realizó las primeras investigaciones y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense. La zona está siendo resguardada y hay un despliegue de elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal para dar con los responsables.
PÁNUCO, ZACATECAS, 18 JULIO 2026.- Fueron localizados los cuerpos sin vida de por lo menos diez personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. La madrugada de este sábado, lugareños informaron del hallazgo de por lo menos 4 hombres colgando del puente vehicular de la carretera no. 45 a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en el municipio de Pánuco. Más tarde las corporaciones policiacas confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos más sin vida abandonados que frente a la clínica regional del IMSS, en el municipio de Mórelos. Un también se confirmó el reporte de una persona sin vida sobre la carretera Sain Alto-Sombrerete, la cual se encontraba envuelta en cobijas y bolsas de plástico. En los tres echos peritos de la Fiscalía del Estado realizó las primeras investigaciones y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense. La zona está siendo resguardada y hay un despliegue de elementos de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal para dar con los responsables. Cuartoscuro

FISCALÍA MANTIENE DOS PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya informó que las investigaciones continúan en desarrollo y que, hasta el momento, las principales hipótesis están relacionadas con un esquema de extorsión dirigido a empresarios de la región y con la posible participación o colusión de servidores públicos.

Las autoridades estatales indicaron que las indagatorias continúan bajo reserva para no afectar el desarrollo del proceso.

REFUERZAN OPERATIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, detalló que las corporaciones de seguridad mantienen un despliegue permanente en distintos municipios del estado.

Explicó que se realizan recorridos terrestres, tanto a pie como en vehículos, en un corredor que abarca los municipios de Morelos, Fresnillo, Sombrerete y Miguel Auza.

Asimismo, señaló que la Guardia Nacional en Durango reforzará la vigilancia en la zona limítrofe entre ambas entidades, especialmente en la región de la Sierra de Órganos.

De manera paralela, otro operativo se desarrolla en los municipios de Mazapil, Melchor Ocampo y Concepción del Oro, donde tres helicópteros realizan sobrevuelos permanentes para localizar posibles campamentos utilizados por grupos de la delincuencia organizada.

MÁS DE 480 ELEMENTOS PARTICIPAN EN EL DESPLIEGUE

Arturo Medina informó que para estas acciones fueron asignados 480 elementos de seguridad.

Del total, 280 pertenecen al Ejército Mexicano, con apoyo de la Quinta Región Militar; 120 forman parte de la Guardia Nacional y 80 corresponden a las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ).

A este despliegue se suman tres equipos especializados de inteligencia, cuya labor consiste en recopilar información que contribuya al avance de las investigaciones.

GOBIERNO ESTATAL ASEGURA QUE LAS LABORES CONTINÚAN

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó que las acciones institucionales no se interrumpieron durante el fin de semana y aseguró que las autoridades continuarán con las investigaciones y operativos.

“No vamos a permitir que ningún grupo delincuencial, que ninguna persona nos prive de este derecho humano, el derecho humano a la paz. Por eso, en este caso y en todos los casos que se puedan presentar, actuaremos con toda la fuerza del Estado”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/refuerza-zacatecas-seguridad-con-mas-de-400-elementos-PF22274795

EJÉRCITO Y GUARDIA NACIONAL ENVÍAN MÁS DE 400 ELEMENTOS

El Gobierno de Zacatecas informó que más de 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron a la entidad para reforzar las acciones de seguridad tras la jornada violenta registrada el sábado.

De acuerdo con un comunicado oficial, estos efectivos se incorporaron a las labores de patrullaje, instalación de puntos de control y operativos coordinados junto con las corporaciones estatales.

El despliegue también contempla el uso de tres aeronaves para labores de vigilancia, reconocimiento y respuesta rápida: dos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y una a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

Las autoridades señalaron que estas aeronaves permitirán ampliar la capacidad de cobertura en las zonas consideradas de mayor incidencia delictiva.

GRUPO DE INTELIGENCIA OPERATIVA PERMANECE EN SESIÓN PERMANENTE

Tras los hechos, la Onceava Zona Militar realizó una sesión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa con la participación del comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, y del titular de la Tercera Coordinación Regional de la Guardia Nacional, Alfredo Salgado Vargas.

Posteriormente, el secretario general de Gobierno informó que dicho grupo se declaró en sesión permanente para dar seguimiento a las investigaciones y coordinar las acciones de seguridad.

El domingo, el gobernador David Monreal Ávila encabezó una nueva reunión del Grupo de Inteligencia Operativa en las instalaciones de la Zona Militar para evaluar los avances del operativo.

FISCALÍA CONFIRMA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que las diez víctimas ya fueron identificadas y que se inició el proceso para la entrega de los cuerpos a sus familiares.

La dependencia informó que ocho de las víctimas eran originarias de Zacatecas y dos del estado de Durango.

Las identidades fueron confirmadas posteriormente mediante esquelas difundidas por familiares, autoridades municipales y empresas.

Las víctimas fueron identificadas como:

- Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete y empresario constructor.

- Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo.

- Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo.

- Armando Ledezma y José Armando Ledezma, padre e hijo, empresarios de la construcción.

- Jesús Daniel Rivera Sandoval, empresario vinculado a la organización de la Feria de Fresnillo.

- Juan Carlos Berumen, empresario, DJ y propietario del Bar Las Mister, en Fresnillo.

- Fernando Robles de la Torre, empresario del ramo de la construcción.

- José Ángel Valdez Rivera, originario de Durango, con actividad ganadera en Jiménez del Teúl, Zacatecas.

- Andrés Vázquez Gurrola, abogado, exregidor y exdirector de la Policía Municipal de Canatlán, Durango.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exalcalde-de-sombrerete-entre-los-10-asesinados-en-zacatecas-ME22262925

LOS CUERPOS FUERON LOCALIZADOS EN TRES MUNICIPIOS

De acuerdo con la Fiscalía estatal, los cuerpos fueron localizados durante la mañana del sábado en distintos puntos del estado.

Cinco fueron encontrados colgados de un puente vehicular sobre la carretera federal 54, en Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco.

Otros tres fueron localizados cerca de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos, mientras que otro cuerpo fue hallado a un costado de la carretera federal 45, en Sain Alto.

Las autoridades informaron que las víctimas presentaban signos de violencia y que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de los hechos, identificar a los responsables y esclarecer el móvil del multihomicidio.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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