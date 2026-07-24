Golpea violencia a Gobiernos locales; suman 11 funcionarios y ex funcionarios asesinados en 2026

Entre las víctimas figuran dos alcaldes en funciones, seis ex alcaldes, un secretario municipal de Desarrollo Social, un bombero y una integrante de una asamblea municipal, lo que evidencia que la violencia ha dejado de dirigirse exclusivamente contra los ediles para alcanzar a distintos niveles de los gobiernos locales.

Al menos 11 funcionarios y ex funcionarios municipales han sido asesinados en el País durante 2026 en casos plenamente documentados por Grupo REFORMA.

Oaxaca, gobernado por el morenista Salomón Jara, concentra siete de los casos plenamente identificados, mientras que Zacatecas suma tres y Morelos uno.

Los homicidios han alcanzado tanto a autoridades en funciones como a ex servidores públicos, en ataques ocurridos dentro de presidencias municipales, durante jornadas de violencia o en agresiones directas.

En Oaxaca fueron asesinados Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán; los ex alcaldes Francisco Fidel Gijón Vázquez, de San Miguel del Puerto; Carlos Orocio, de San Juan Quiahije; Silvestre Vázquez Sánchez; y Pedro Martínez Barroso, de San Juan Cacahuatepec.

También fueron asesinados el ex regidor Genaro Silvano y la integrante de una asamblea municipal Isela Lizbeth González López.

En Zacatecas, la jornada violenta registrada el fin de semana pasado dejó tres víctimas vinculadas a gobiernos municipales: Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez, ex alcalde de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal.

El caso más reciente ocurrió en Morelos, donde el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado a balazos dentro del Palacio Municipal.

Los expedientes muestran que los ataques ya no se concentran en periodos electorales. La mayoría de las víctimas fue asesinada mientras desempeñaba funciones públicas, realizaba actividades oficiales o, incluso, después de haber concluido su administración.