Muere Ángel Álvaro Peña: Político, periodista y servidor público

Ángel Álvaro Peña era un reconocido político, periodista y servidor público originario de Tuxpan, Veracruz . El día de hoy, 3 de septiembre, su familia confirmó su muerte alrededor de las 11:35 horas.

Su trayectoria profesional se dio en gran parte en la Ciudad de México, donde ocupó distintos cargos dentro de la administración pública federal en áreas como: comunicación social, relaciones públicas y gestión institucional.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran:

Administración Pública Federal: Uno de sus roles más importantes fue el jefe de giras del presidente José López Portillo. A lo largo de los años mantuvo estrechos vínculos institucionales con secretarios de Estado y figuras clave de la política nacional.

Servicio Público en Veracruz: En su estado natal fungió como Secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía durante el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Periodismo y Comunicación: Fue ganador de un Premio Nacional de Periodismo y fundó la revista Políticos al Desnudo. Además colaboró como columnista en diversos medios nacionales, donde mantuvo una amistad longeva y cercana con el comunicador y periodista Joaquín López-Dóriga.