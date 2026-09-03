Muere Ángel Álvaro Peña: Político, periodista y servidor público

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México
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    Muere Ángel Álvaro Peña: Político, periodista y servidor público
    Ángel Álvaro Peña, FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM Rodolfo Angulo

Era conocido cariñosamente como “Alma Grande” y hoy 3 de septiembre muere a los 90 años en su ciudad natal Tuxpan, Veracruz

Ángel Álvaro Peña era un reconocido político, periodista y servidor público originario de Tuxpan, Veracruz. El día de hoy, 3 de septiembre, su familia confirmó su muerte alrededor de las 11:35 horas.

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Su trayectoria profesional se dio en gran parte en la Ciudad de México, donde ocupó distintos cargos dentro de la administración pública federal en áreas como: comunicación social, relaciones públicas y gestión institucional.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran:
Administración Pública Federal: Uno de sus roles más importantes fue el jefe de giras del presidente José López Portillo. A lo largo de los años mantuvo estrechos vínculos institucionales con secretarios de Estado y figuras clave de la política nacional.

Servicio Público en Veracruz: En su estado natal fungió como Secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía durante el sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Periodismo y Comunicación: Fue ganador de un Premio Nacional de Periodismo y fundó la revista Políticos al Desnudo. Además colaboró como columnista en diversos medios nacionales, donde mantuvo una amistad longeva y cercana con el comunicador y periodista Joaquín López-Dóriga.

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Con más de 90 años de edad continuó ejerciendo el periodismo en Tuxpan, su ciudad natal, donde se adaptó a los nuevos formatos digitales participando en entrevistas de “El Sol de las Huastecas” y en mesas de análisis transmitidas en vivo por Noticias Veracruz, plataforma de más de 100 mil seguidores.


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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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