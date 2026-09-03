Buscan a Jenny Kalindy Bolívar, estudiante ecuatoriana del CIESAS desaparecida en Coyoacán

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    Buscan a Jenny Kalindy Bolívar, estudiante ecuatoriana del CIESAS desaparecida en Coyoacán
    La mujer estudia el Doctorado en Historia y participa como docente adjunta en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Cortesía

Bolívar Guayacundo es la extranjera número 12 con reporte de desaparición y sin ser localizada

CDMX.- El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) exigió la búsqueda inmediata de una de sus alumnas, reportada como desaparecida desde el 26 de agosto.

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, de 40 años y origen ecuatoriano, fue vista por última vez en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-acelera-su-carrera-en-inteligencia-artificial-y-busca-aliados-en-el-g20-MF23260387

La mujer estudia el Doctorado en Historia y participa como docente adjunta en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México.

“Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que se activen y agoten de inmediato todos los protocolos especializados de investigación y búsqueda con vida.

“Al encontrarse su familia fuera del país, el CIESAS asume de manera indeclinable el acompañamiento solidario y la exigencia oficial de búsqueda”, informó la institución.

REPORTAN 11 EXTRANJEROS MÁS SIN LOCALIZACIÓN EN MÉXICO

Jenny Kalindy Bolívar es la extranjera número 12 con reporte de desaparición y sin ser localizada, según los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/matan-a-balazos-a-empleada-del-ayuntamiento-de-escuinapa-sinaloa-PG23258326

Las otras víctimas son provenientes de Venezuela (5), Estados Unidos (2), Colombia (1), Canadá (1), El Salvador (1) y Francia (1).

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