Buscan a Jenny Kalindy Bolívar, estudiante ecuatoriana del CIESAS desaparecida en Coyoacán

CDMX.- El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) exigió la búsqueda inmediata de una de sus alumnas, reportada como desaparecida desde el 26 de agosto. Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, de 40 años y origen ecuatoriano, fue vista por última vez en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán.

La mujer estudia el Doctorado en Historia y participa como docente adjunta en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. “Hacemos un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes para que se activen y agoten de inmediato todos los protocolos especializados de investigación y búsqueda con vida. “Al encontrarse su familia fuera del país, el CIESAS asume de manera indeclinable el acompañamiento solidario y la exigencia oficial de búsqueda”, informó la institución.

REPORTAN 11 EXTRANJEROS MÁS SIN LOCALIZACIÓN EN MÉXICO Jenny Kalindy Bolívar es la extranjera número 12 con reporte de desaparición y sin ser localizada, según los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las otras víctimas son provenientes de Venezuela (5), Estados Unidos (2), Colombia (1), Canadá (1), El Salvador (1) y Francia (1).