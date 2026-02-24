Muere capitán de GN por coche bomba en Jalisco

Leonel Cardoso, capitán de la Guardia Nacional (GN), falleció el domingo en Jalisco tras estallar un coche bomba cuando prestaba apoyo en San Juan de los Lagos.

La acción ocurrió luego de que seguidores de Nemesio Oseguera, “El Mencho” (líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido y muerto en un operativo en Tapalpa), atacaran un cuartel de la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos. Ahí lanzaron una pipa de gas, haciéndola estallar y provocando varias bajas militares.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan los bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’; queman vehículos y comercios

Ayer, en la conferencia de prensa mañanera, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que en las agresiones de integrantes del CJNG en una veintena de estados del país murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, sin especificar en dónde ni las circunstancias en que ocurrieron los decesos.

Según los reportes policiales, a las 14:45 horas del domingo, Cardoso recibió el reporte de un convoy de personas armadas y salió de Aguascalientes rumbo a San Juan de los Lagos; se encontró con una camioneta tipo pick-up de color oscuro, de la cual dos hombres descendieron y huyeron a pie. El jefe militar bajó de la patrulla y se acercó a la camioneta, que estalló levantando una enorme columna de humo.

En un video, presuntamente grabado por los criminales, se escucha a un hombre que observa a distancia decir: “Ya se pararon”, cuando la patrulla en la que viajaba Cardoso llega al lugar. “Aguanta, aguanta”, dice a un acompañante al momento de la grabación. Después dice “ya” y se produce la explosión.

De acuerdo con un reporte difundido por medios locales de San Juan de los Lagos y de Aguascalientes, la explosión lesionó a tres integrantes que viajaban con Cardoso, los cuales fueron trasladados vía aérea a la capital hidrocálida para ser hospitalizados. Su estado se reportó ayer lunes como estable.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha informado oficialmente de este ataque que se produjo en medio de la ola de acciones de violencia desatada tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, registrada en Tapalpa, Jalisco.

La explosión alcanzó a la teniente Edereidian Milagros Juárez, de 29 años, quien resultó con quemaduras en la mano izquierda y lesiones en diferentes partes de su cuerpo; al cabo Alejandro Omar Nuño Márquez, de 33 años, que sufrió una quemadura de segundo grado en el pie izquierdo, y al soldado Ricardo Cipriano Sánchez, de 24 años, quien tuvo quemaduras de primer grado en el brazo derecho y la pierna izquierda.

TE PUEDE INTERESAR: Operaba CJNG la zona de cabañas en refugio de ‘El Mencho’

Los lesionados fueron inicialmente trasladados a un hospital de San Juan de los Lagos y, posteriormente, en un helicóptero de la Secretaría de Marina, fueron llevados a Aguascalientes e ingresados al Hospital Miguel Hidalgo, el cual es resguardado por elementos del Ejército.

Control carretero

Un retén con una torre móvil de vigilancia opera desde la tarde del domingo en la carretera Toluca-Atlacomulco, Estado de México, luego del operativo federal contra el CJNG que derivó en violentas reacciones del cártel en 20 estados.