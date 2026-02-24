Continúan los bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’; queman vehículos y comercios

La tensión continúa en Jalisco luego del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes se registraron nuevos hechos violentos, principalmente incendios provocados de vehículos y comercios, que mantienen en alerta tanto a autoridades como a la población civil. En distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara se observaron columnas de humo y movilizaciones de cuerpos de emergencia. La situación refleja que, pese a los anuncios oficiales sobre el restablecimiento de la normalidad, el impacto del operativo sigue generando reacciones violentas asociadas al crimen organizado.

Autoridades de seguridad han reiterado que los operativos continúan activos para contener los disturbios. Sin embargo, la percepción ciudadana apunta a un escenario de incertidumbre, especialmente por la repetición de ataques en lapsos cortos de tiempo. Como expresó un vecino de la zona afectada: “Pensamos que ya había pasado lo peor, pero otra vez volvimos a escuchar sirenas y ver fuego en las calles”. TE PUEDE INTERESAR: De John Dillinger a ‘El Mencho’: los criminales atrapados ‘por amor’ ZONAS AFECTADAS Y QUEMA DE VEHÍCULOS Uno de los puntos más afectados fue el fraccionamiento Villas Andalucía, en Juanacatlán, municipio colindante con El Salto, donde al menos tres camiones urbanos fueron incendiados de manera intencional. El humo fue visible a varios kilómetros, generando alarma entre los habitantes de la región. También se reportaron incendios en colonias de Guadalajara, además de siniestros en Zapopan y Tonalá, donde incluso un establecimiento comercial fue atacado con un objeto inflamable. Aunque el fuego fue controlado rápidamente, el incidente evidenció la vulnerabilidad de negocios y espacios públicos ante este tipo de acciones.

La violencia se extendió a carreteras estatales y federales. En Autlán de Navarro se incendiaron vehículos para bloquear vialidades, mientras que en otros puntos la Guardia Nacional intervino tras reportes de detonaciones de arma de fuego. Los bloqueos generaron afectaciones en la movilidad regional y temor entre conductores. BALANCE OFICIAL, INVESTIGACIONES Y MEDIDAS El Gabinete de Seguridad informó que persisten siete bloqueos carreteros activos en el estado, una cifra menor comparada con los 65 puntos registrados previamente, lo que representa una liberación del 83% de las vialidades afectadas. Aun así, las autoridades reconocen que la situación no está completamente controlada. En Autlán se activó el Código Rojo, con suspensión de clases presenciales y cierre de oficinas públicas, medida que busca reducir riesgos para la población. El anuncio contrastó con declaraciones previas del gobernador Pablo Lemus, quien había señalado el retorno gradual a las actividades normales tras los primeros disturbios. Por su parte, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas 57 carpetas de investigación en 14 estados relacionadas con hechos violentos derivados del operativo, 37 de ellas en Jalisco. Esto confirma que el impacto de la operación de seguridad tiene un alcance nacional y no solo regional. TE PUEDE INTERESAR: Embajador de EU en México reconoce a autoridades por operación contra CJNG DATOS CURIOSOS · El CJNG es considerado uno de los grupos criminales con mayor expansión territorial en México. · Los bloqueos con vehículos incendiados son una táctica recurrente para generar caos y distraer a fuerzas de seguridad. · El Código Rojo implica suspensión de actividades públicas y coordinación inmediata entre corporaciones.

