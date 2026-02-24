Operaba CJNG la zona de cabañas en refugio de ‘El Mencho’

Desde hace una década, el CJNG tiene presencia en la zona de cabañas de descanso de Tapalpa, lugar donde fue ubicado “El Mencho”.

De acuerdo con la versión del Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, el narcotraficante se encontraba oculto en una cabaña hasta donde fue a verlo su pareja sentimental, quien ya era vigilada por agentes de inteligencia militar.

“El Mencho’ y su círculo cercano emprendieron la huida e ingresaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Los persigue el personal de Fuerzas Especiales y ubica al Mencho oculto entre la maleza”, relató Trevilla.

Ese conjunto de casas rústicas se encuentra en el kilómetro 5.4 de la Carretera Tapalpa-San Gabriel. Ayer esa zona se encontraba resguardada por personal de fuerzas federales, quienes impedían el paso.

En 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU boletinó a cinco empresas utilizadas por el CJNG para lavar dinero y apoyar sus actividades delictivas.

Entre esas cinco empresas estaba Las Flores Cabañas, un negocio de alquiler de cabañas de Tapalpa, que siguió operando a pesar de la designación del Departamento del Tesoro e incluso cambió su nombre, primero por Cabañas La Loma en Renta y luego por Cabañas La Loma Tapalpa.

Pese a los señalamientos de las autoridades de EU, la zona de cabañas siguió siendo refugio de “El Mencho” hasta el pasado domingo.