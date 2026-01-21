Investigan muerte de menor de 2 años en hospital privado, en Nuevo León

México
/ 21 enero 2026
    Investigan muerte de menor de 2 años en hospital privado, en Nuevo León
    El fiscal general Javier Flores Saldívar informó que se realizan peritajes científicos para determinar si existió responsabilidad médica en la muerte del niño Aquiles, ocurrida el 19 de enero en un hospital privado de Nuevo León. ARCHIVO

La Fiscalía abrió una investigación por la muerte del menor Aquiles, de dos años, ocurrida tras una intervención médica en un hospital privado de Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de niño de 2 años de edad quien habría fallecido por una presunta negligencia médica en un hospital privado del sector Valle Oriente.

En rueda de prensa, el Fiscal Javier Flores Saldívar habló del caso del niño Aquiles.

“Se presentó la denuncia por parte del padre del niño. Efectivamente se está analizando, se están haciendo los dictámenes científicos para determinar si existió o no alguna responsabilidad”, expuso.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer intoxica a su familia al confundir raticida con concentrado de pollo, en NL

Agregó que se están ejecutando las periciales en torno al caso.

El menor falleció el pasado 19 de enero, de acuerdo con la versión de los padres por una mala praxis médica.

El niño había sido diagnosticado con estenosis pulmonar congénita y el 18 de enero ingresó al hospital para ser sometido a una valvuloplastia pulmonar la cual les dijeron que era una cirugía poco invasiva y con riesgos mínimos.

Sin embargo, el menor falleció por lo que los padres de Aquiles culpan al hospital, pero la Fiscalía realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades.

