Muere reo que escapó de penal tras operativo contra ‘El Mencho’

Estuvo en un enfrentamiento en contra de la Guardia Nacional y murió, uno de los 23 hombres que escaparon del penal de Puerto Vallarta durante los narcobloqueos del domingo tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes.

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos explicó que obtuvieron información acerca de que el hombre que estaba preso falleció en La Desembocada, en Puerto Vallarta.

Aún no se difunde el nombre de la persona porque la investigación la realiza la Fiscalía General de la República.

Con él suman 5 reos localizados después de que se fugaron.

“Nosotros iniciamos carpeta por evasión de presos y desde luego se van a poner a disposición del juez para que continúen con su proceso o continúen con sus sentencias”, explicó el Fiscal.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández reconoció que hubo contratos de riña en el penal de Puerto Vallarta.

“Ayer jueves todavía estaban con conatos de riñas”, explicó.

Juan Carlos Aguilar Elizondo, alias “ El Can”, Enrique Covarrubias Sandoval y Luis Daniel López Rodríguez estuvieron incitando a los demás a un motín por lo que ayer fueron trasladados a Puente Grande y después a otro penal en otro estado.

“Estamos seguros de que fueron los que estuvieron incitando a estarse amotinando y que participaron en la fuga de los 23 tres PPL”, aseguró el Secretario.

Por otro lado, lamentó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) no les informó que tenían datos acerca de un posible motín en el penal antes de la detención y muerte de “El Mencho”

Se enteró porque ayer, la Presidenta de la CEDHJ, Carmen Godínez González informó que el sábado tuvieron unos audios de personas dentro del penal que temían por su seguridad.

“Ya estoy platicando con la presidenta ese tema para en lo sucesivo, cuando tengan ellos información, si es un tema que ponga en riesgo la seguridad, pues que nos compartan para poder anticiparnos y evitar algún hecho lamentable”, explicó Hernández.

Se desconoce el tipo de información que tenían los presos.

“Es precisamente lo que no sabemos, qué tipo de advertencias o qué tipo de información o qué tipo de apoyo le pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.

Esta tarde se cambiará al director del penal y se analizará si se necesita mejorar la infraestructura.

Además se mandaron 40 policías penitenciarios y 20 serán cambiados a otro penal. Hay mil internos.

“Actualmente tenemos cerca de 1800 divididos en tres turnos para cuidar todos los centros penitenciarios del Estado, son insuficientes”, reconoció Hernández.

Explicó que faltan 600 policías .