Ante tensiones, pide SRE a mexicanos evitar viajes a Irán
EU llamó a personal de su embajada en Jerusalén a abandonar Israel por amenazas de posible ataque a Irán
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a los mexicanos a evitar viajes a Irán e Israel ante la tensión en Medio Oriente.
A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que se mantiene alerta por la situación.
“La SRE informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias”, indicó.
La mañana de este viernes, Estados Unidos recomendó al personal no esencial de su Embajada en Jerusalén abandonar Israel, en medio de amenazas de un posible ataque estadounidense a Irán.
La Secretaría informó que los connacionales en Irán han expresado su deseo de permanecer en el país, mientras que los que se encuentran en Irán no han solicitado ayuda consular.
“El personal de la Embajada de México en Irán está en contacto permanente con las y los connacionales que se encuentran en ese país. Ellas y ellos han expresado su deseo de permanecer en Irán.
“Asimismo, la Embajada de México en Israel tiene contacto con connacionales en el país y autoridades locales. Hasta ahora no se han recibido peticiones de asistencia consular”, informó.
Recomendó además utilizar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, “para tener una comunicación directa y permanente: sirme.sre.gob.mx”.