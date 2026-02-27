Ante tensiones, pide SRE a mexicanos evitar viajes a Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a los mexicanos a evitar viajes a Irán e Israel ante la tensión en Medio Oriente.

A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que se mantiene alerta por la situación.

“La SRE informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias”, indicó.