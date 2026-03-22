Muere tras accidente Alberto ‘Shamuko’ Villarreal

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México
/ 22 marzo 2026
    Muere tras accidente Alberto ‘Shamuko’ Villarreal
    A los 76 años, Villarreal sufrió un paro cardíaco durante una intervención para atender una fractura de cadera. REFORMA

El empresario y gestor cultural apasionado del ciclismo fue embestido cuando circulaba en su bicicleta; perdió la vida cuando era intervenido por una fractura de cadera

Tras ser embestido cuando circulaba en bicicleta, el empresario, ciclista y gestor cultural originario de Torreón, Coahuila, Alberto “Shamuko” Villarreal, murió a los 76 años después de sufrir un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica en un hospital privado en la zona metropolitana de Monterrey.

El percance se dio en la ciclovía de las avenidas Constitución y Morones Prieto, sin embargo el afectado habría sufrido una caída hacia los carriles abiertos a la circulación vehicular, donde fue impactado por un automóvil.

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De acuerdo con información otorgada por médicos que lo recibieron en el Hospital Zambrano, Villarreal llegó con una fractura de cadera.

Tras ser ingresado al nosocomio, fue sometido a una cirugía para atender la fractura, sin embargo durante el procedimiento entró en paro cardíaco.

Médicos que estaban en el quirófano, entre ellos cirujanos e intensivistas, llevaron a cabo maniobras para reanimar a Villarreal por más de 45 minutos, sin embargo a pesar de los esfuerzos, fue declarado sin vida.

“Shamuko” Villarreal fue reconocido por la comunidad como un apasionado del ciclismo y activo promotor cultural y de las artes.

Le sobreviven sus hijos Érika, Alberto, Gerardo y Martha Celia Villarreal González.

Familiares dieron a conocer que en las próximas horas se informarán los detalles de los servicios funerarios.

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