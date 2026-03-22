Sheinbaum abre tema de revocación y dice que, ‘si el pueblo quiere’, podría seguir hasta 2030

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.- En el marco del Plan B de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió camino al tema de la revocación de mandato y su permanencia en el gobierno hasta 2030, al plantear que, “si el pueblo quiere”, podría dedicar ese año a las mujeres heroínas del país. La mandataria hizo los señalamientos durante la entrega del Reconocimiento a Mujeres Traductoras de las Lenguas Indígenas Nacionales, realizada este domingo 22 de marzo de 2026 en Oaxaca, donde sostuvo que su gobierno dedicará cada año a las mujeres de México, tras haber enfocado el primero a las mujeres indígenas.

“Sí el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas”, declaró. También afirmó que la oposición “se va a quedar con las ganas porque lo vamos a seguir mencionando”, al referirse al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al periodo neoliberal. Sheinbaum recordó que el sábado, al conmemorar el 220 natalicio de Benito Juárez y declarar a Margarita Maza Parada primera mujer embajadora histórica de México, mencionó que cada año del sexenio se dedicará a una mujer, bajo el concepto “Las Mujeres en la Historia”.

Ante los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de manifestarse en Tehuantepec, la Presidenta garantizó que existe libertad de expresión y manifestación. “Se nos hizo tarde”, comentó al referirse a la cancelación del sábado de la entrega de obra de rehabilitación de la escuela Benito Juárez en ese municipio oaxaqueño, también ante una manifestación del magisterio. La mandataria sostuvo que su gobierno impulsa el reconocimiento de las lenguas originarias y mencionó la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a 68 lenguas indígenas. “Todas son lenguas de México, todas, el español, pero también las 68 lenguas y reconocer a las mujeres”, dijo, al explicar acciones para preservar y difundir estos contenidos en comunidades, incluida la participación de radios comunitarias mediante un convenio entre la Secretaría de Mujeres y el Instituto de los Pueblos Indígenas.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara afirmó que se reivindica la justicia para los pueblos originarios y acusó que en el periodo neoliberal fueron vistos desde “la distancia”, además de señalar que las mujeres fueron invisibilizadas doblemente por su origen y su condición de género. Por su parte, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó la traducción de la Cartilla y sostuvo que en gobiernos pasados se despreció a los pueblos indígenas. En el cierre del acto, la traductora Yolanda Odilia Aquino subrayó el papel de las mujeres indígenas y la importancia de la traducción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres para su difusión en las comunidades y para contribuir a la preservación de las lenguas, en un mensaje centrado en el reconocimiento a quienes realizan estas labores.

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