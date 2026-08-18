Mueren 4 elementos de Marina tras caer en camioneta a río de Tamaulipas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Mueren 4 elementos de Marina tras caer en camioneta a río de Tamaulipas
    La camioneta en la que se trasladaban cayó al río en el poblado La Pesca, municipio de Soto La Marina. TOMADA DE VIDEO

Cuatro hombres elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fallecieron cuando la camioneta en que se trasladaban cayó al río en el poblado La Pesca, en el municipio de Soto La Marina.

Diversos testimonios de habitantes del lugar coincidieron que los marinos andaban francos, conviviendo entre ellos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huachicol-defensa-de-los-farias-laguna-revela-testimonios-que-mencionan-a-andy-lopez-beltran-y-adan-augusto-MJ22908105

El accidente ocurrió la madrugada de hoy en el sitio conocido como Muelle La Draga, ubicado casi a la altura del kilómetro 47 que conduce a la playa La Pesca.

La camioneta en la que llegaron al sitio es color blanca, la cual se hundió en el río y sus ocupantes se ahogaron.

Durante este martes, en el lugar se realizaban diversas maniobras de rescate para sacar el vehículo y los cuerpos de los cuatro hombres.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido algún comunicado oficial sobre estos hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes

Organizaciones


Semar

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Temporada de lluvias

Temporada de lluvias
true

Nueva grabación: el Clan de Andy y su pacto con el Cártel Jalisco
La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna afirmó que dos testigos de la investigación por huachicol fiscal mencionan a Andy López Beltrán.

Huachicol: Defensa de los Farías Laguna revela testimonios que mencionan a Andy López Beltrán y Adán Augusto
La presidenta ha defendido que cualquier acusación debe estar acompañada de pruebas y ser procesada por las instituciones correspondientes.

‘La visa no define a un mexicano’ y ‘Andy’ López no está involucrado en huachicol fiscal: Sheinbuam
Sembrando Vida otorga un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos mediante la Tarjeta del Bienestar a personas que participan en proyectos agroforestales.

Bienestar confirma pago de 6 mil 450 pesos al mes para programa social; estos son los requisitos
La tendencia ha cobrado relevancia con la realización de eventos en la calle y plazas públicas.

Farmear el aura: ¿qué es y cómo la viralidad pasó de internet a las calles?
El monzón mexicano y la onda tropical 28 favorecerán lluvias intensas este martes, mientras persistirá el calor extremo y fuertes rachas de viento en México.

Monzón mexicano y ondas tropicales 28 y 29 azotarán con lluvias intensas a diversos estados
El español llega al Barcelona con el antecedente de haber conquistado una Champions League y cuatro títulos de Premier League.

¡Ya es oficial!: Barcelona ficha a Rodri por 73 millones de euros