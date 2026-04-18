Mueren 8 personas en enfrentamiento dentro de un bar en Ayala, Morelos

El 18 de abril se reportó un ataque armado en el interior de un bar de Ayala, Morelos. Se detalló que el incidente dejó 8 fallecidos a las 4:30 de la madrugada, aproximadamente.

En un comunicado por la Fiscalía General de Morelos, se informó que el bar, identificado como El Rincón de la Banda, está ubicado en el poblado de Anenecuilco, cerca del libramiento carretero Ayala-Cuautla.

Aunque las investigaciones siguen en proceso, reportes preliminares determinaron que el incidente fue provocado por el enfrentamiento de un grupo armado en el presunto bar clandestino, esto último se resaltó, ya que en las instalaciones se estima que el sitio no poseía licencia por el Estado.

Medios de información han destacado la ausencia de la licencia en el enfrentamiento armado porque este caso ocurre en un contexto donde las autoridades han priorizado la clausura de establecimientos con dichas condiciones. No se ha determinado si los involucrados están vinculados con el crimen organizado de la región.