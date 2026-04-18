Mueren 8 personas en enfrentamiento dentro de un bar en Ayala, Morelos

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México
/ 18 abril 2026
    Mueren 8 personas en enfrentamiento dentro de un bar en Ayala, Morelos
    Mueren 8 personas en El Rincón de la Banda, Morelos Vanguardia

Se destacó que el establecimiento, El Rincón de la Banda, no poseía licencia por el Estado

El 18 de abril se reportó un ataque armado en el interior de un bar de Ayala, Morelos. Se detalló que el incidente dejó 8 fallecidos a las 4:30 de la madrugada, aproximadamente.

En un comunicado por la Fiscalía General de Morelos, se informó que el bar, identificado como El Rincón de la Banda, está ubicado en el poblado de Anenecuilco, cerca del libramiento carretero Ayala-Cuautla.

Aunque las investigaciones siguen en proceso, reportes preliminares determinaron que el incidente fue provocado por el enfrentamiento de un grupo armado en el presunto bar clandestino, esto último se resaltó, ya que en las instalaciones se estima que el sitio no poseía licencia por el Estado.

Medios de información han destacado la ausencia de la licencia en el enfrentamiento armado porque este caso ocurre en un contexto donde las autoridades han priorizado la clausura de establecimientos con dichas condiciones. No se ha determinado si los involucrados están vinculados con el crimen organizado de la región.

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Espacios como chelerías, cervecentros, bares, discotecas y centros nocturnos, sin licencia, han sido clausurados; hasta el momento, los operativos lograron cerrar 32 establecimientos en municipios de alta concentración urbana, como Yautepec, Cuautla, Emiliano Zapata y Jiutepec.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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