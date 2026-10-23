Mueren dos texanas en choque de su vehículo contra un venado en Nuevo León

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    Mueren dos texanas en choque de su vehículo contra un venado en Nuevo León
    Dos víctimas mortales, originarias de Texas, Estados Unidos, dejó el choque de una unidad particular contra un venado en General Bravo, Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Mueren dos texanas en choque de su vehículo contra un venado en Nuevo León
    Dos víctimas mortales, originarias de Texas, Estados Unidos, dejó el choque de una unidad particular contra un venado en General Bravo, Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Mueren dos texanas en choque de su vehículo contra un venado en Nuevo León
    Dos víctimas mortales, originarias de Texas, Estados Unidos, dejó el choque de una unidad particular contra un venado en General Bravo, Nuevo León. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

Los hechos se registraron sobre la autopista a Reynosa a la altura del kilómetro 140 en General Bravo, Nuevo León

MONTERREY, NL.- Dos víctimas mortales, originarias de Texas, Estados Unidos, dejó el choque de una unidad particular contra un venado en General Bravo, Nuevo León.

Los hechos se registraron este viernes sobre la autopista a Reynosa a la altura del kilómetro 140, informó Protección Civil del estado.

Protección Civil del ayuntamiento atendió el percance en el cual la unidad se impactó contra un vendo provocando una volcadura que ocasionó que el vehículo quedara a unos 150 metros y fuera de la carretera.

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En el sitio se confirmó el deceso de dos mujeres que sufrieron de múltiples lesiones en el cráneo.

Se estableció que ambas son originarias de Texas, Estados Unidos; sin embargo, no se proporcionó su identidad.

Al sitio arribó el personal correspondiente y ambulancias, mientras que la zona quedó a cargo de la Guardia Nacional.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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