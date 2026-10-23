Mueren dos texanas en choque de su vehículo contra un venado en Nuevo León
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Los hechos se registraron sobre la autopista a Reynosa a la altura del kilómetro 140 en General Bravo, Nuevo León
MONTERREY, NL.- Dos víctimas mortales, originarias de Texas, Estados Unidos, dejó el choque de una unidad particular contra un venado en General Bravo, Nuevo León.
Los hechos se registraron este viernes sobre la autopista a Reynosa a la altura del kilómetro 140, informó Protección Civil del estado.
Protección Civil del ayuntamiento atendió el percance en el cual la unidad se impactó contra un vendo provocando una volcadura que ocasionó que el vehículo quedara a unos 150 metros y fuera de la carretera.
En el sitio se confirmó el deceso de dos mujeres que sufrieron de múltiples lesiones en el cráneo.
Se estableció que ambas son originarias de Texas, Estados Unidos; sin embargo, no se proporcionó su identidad.
Al sitio arribó el personal correspondiente y ambulancias, mientras que la zona quedó a cargo de la Guardia Nacional.