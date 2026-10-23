Mueren dos texanas en choque de su vehículo contra un venado en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Dos víctimas mortales, originarias de Texas, Estados Unidos, dejó el choque de una unidad particular contra un venado en General Bravo, Nuevo León.

Los hechos se registraron este viernes sobre la autopista a Reynosa a la altura del kilómetro 140, informó Protección Civil del estado.

Protección Civil del ayuntamiento atendió el percance en el cual la unidad se impactó contra un vendo provocando una volcadura que ocasionó que el vehículo quedara a unos 150 metros y fuera de la carretera.