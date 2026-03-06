Mundial 2026 impulsará consumo, turismo y negocios en México: NielsenIQ

El Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá un impacto económico significativo en diversas industrias, particularmente en consumo masivo, entretenimiento, hospitalidad y turismo, señaló Raquel Jiménez, Customer Success Leader México de NielsenIQ, durante el panel “La gran oportunidad mundialista”.

Jiménez destacó que esta edición será la más grande en la historia del torneo, con 104 partidos, 48 selecciones y seis semanas de duración, además de ser la primera organizada por tres países. Estas dimensiones, dijo, amplifican el potencial económico respecto a mundiales anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León apuesta por seguridad, inversión y grandes eventos rumbo al Mundial 2026: Samuel García

Desde la perspectiva del consumo, NielsenIQ identifica tres industrias que históricamente registran crecimiento durante los mundiales.

LAS 3 INDUSTRIAS QUE CRECERÁN DURANTE EL MUNDIAL

La primera es la electrónica de consumo, particularmente televisores y equipos de audio. Este mercado comienza a expandirse incluso un año antes del torneo, impulsado por la renovación tecnológica y la tendencia hacia pantallas cada vez más grandes y de mayor definición. A nivel global, en los años de Mundial se venden más de 20 millones de televisores adicionales.

La segunda corresponde al consumo masivo, donde destacan categorías como cerveza, botanas y refrescos, productos tradicionalmente asociados a las reuniones para ver los partidos. En ediciones anteriores, estas categorías han registrado crecimientos de más de 8% respecto a años normales, mientras que el consumo de cerveza puede superar el 20% durante el periodo del torneo, con picos aún mayores cuando juega la selección nacional o en la final.

La tercera industria beneficiada es la de hospitalidad y entretenimiento, que incluye bares, restaurantes y hoteles, además de los espacios públicos destinados a los aficionados.

ESTIMAN 5 MILLONES DE VISITANTES DURANTE EL MUNDIAL

De acuerdo con estimaciones citadas durante el panel, México podría recibir cerca de 5 millones de visitantes extranjeros durante el periodo del Mundial, aunque quienes asistirían específicamente a partidos serían alrededor de un millón de personas.

Jiménez señaló que, más allá de la llegada de visitantes, el verdadero desafío será capitalizar esa demanda mediante una ejecución comercial efectiva, tanto en retail como en servicios.

En ciudades sede como Monterrey, explicó, el comportamiento del consumidor se dividirá entre quienes verán los partidos en casa y quienes acudirán a estadios o zonas de aficionados.

En el primer caso, se espera una compra planeada en supermercados o clubes de precio, donde los consumidores adquirirán presentaciones familiares o de gran volumen para reuniones con amigos o familiares.

En contraste, quienes asistan a fan fests, bares o estadios tenderán a realizar compras inmediatas o de consumo individual durante el evento.

DEJARÁ CADA VISITANTE 2 MIL DÓLARES DURANTE SU VISITA

Otro dato relevante es el gasto promedio del visitante internacional. Según NielsenIQ, aficionados mexicanos que asistieron al Mundial de Brasil gastaron en promedio 3,300 dólares durante su estancia, sin considerar boletos. Para los extranjeros que viajarán a México durante el torneo, se estima un gasto aproximado de 2,000 dólares por persona durante su visita.

TE PUEDE INTERESAR: Activa Gobierno de Sheinbaum el Plan Kukulcán para garantizar seguridad durante el Mundial 2026

La especialista subrayó que México ha sido históricamente uno de los países cuyos aficionados más viajan a los mundiales, lo que anticipa una fuerte actividad turística y comercial durante el torneo de 2026.

El reto para empresas y autoridades, concluyó, será preparar infraestructura, oferta comercial y servicios para aprovechar al máximo la derrama económica que generará el evento deportivo más importante del mundo.