Activa Gobierno de Sheinbaum el Plan Kukulcán para garantizar seguridad durante el Mundial 2026

El anuncio fue presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , quien explicó que el país se prepara para recibir millones de visitantes internacionales , además de delegaciones deportivas, árbitros y personal técnico que participará en el torneo.

El Gobierno de México anunció la activación del Plan Kukulcán , una estrategia nacional de seguridad diseñada para garantizar condiciones de protección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 , uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel global.

Según explicó el funcionario, el plan contempla un despliegue que operará antes, durante y después del evento, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y asegurar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PROTEGER EL EVENTO

El Plan Kukulcán será coordinado por el Gobierno Federal con el respaldo de autoridades estatales y municipales de las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos del torneo.

Las sedes confirmadas para el Mundial 2026 en México son:

· Ciudad de México

· Guadalajara

· Monterrey

El operativo abarcará puntos clave como estadios, aeropuertos, vialidades, hoteles y zonas de concentración de aficionados, donde se prevé una importante presencia de turistas y visitantes.

Durante la presentación, García Harfuch señaló que el objetivo central es garantizar condiciones de seguridad tanto para la población local como para quienes viajarán al país con motivo del torneo.

“El propósito es asegurar que el evento se desarrolle en un entorno de seguridad, coordinación institucional y prevención de riesgos”, explicó el funcionario.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y OPERATIVOS ESPECIALIZADOS

Uno de los elementos centrales de la estrategia es la coordinación internacional con los otros países sede del torneo: Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades mexicanas establecerán mecanismos de intercambio de información y coordinación operativa, especialmente en materia de inteligencia y prevención de riesgos.

También se instalará una mesa de coordinación estratégica entre el Gobierno de México y representantes de la FIFA, en la que participarán instituciones del gabinete de seguridad y autoridades de las entidades anfitrionas.

Entre las acciones previstas dentro del plan se contemplan diversas medidas operativas:

· Capacitaciones especializadas para personal de seguridad

· Homologación de protocolos de actuación

· Ejercicios de simulación a escala real

· Monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana

Estos mecanismos buscan anticipar posibles incidentes y fortalecer la capacidad de respuesta durante el desarrollo del evento.

OPERATIVO PARA MILLONES DE AFICIONADOS

El desafío logístico del Mundial 2026 implica una movilización internacional masiva. Se estima que millones de aficionados viajarán a las ciudades sede durante las semanas de competencia.

Por ello, el operativo también contempla esquemas de protección para delegaciones deportivas, árbitros, equipos participantes y autoridades internacionales, además de vigilancia en corredores turísticos y zonas comerciales.

El despliegue incluirá presencia en aeropuertos, terminales de transporte, centros de hospedaje y espacios públicos, donde se prevé una mayor concentración de visitantes.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, el plan busca proyectar a México como un país preparado para organizar eventos deportivos de alcance global, reforzando la seguridad en los espacios donde se desarrollará el torneo.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MUNDIAL 2026

· Será el primer Mundial organizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá

· México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986

· El torneo de 2026 será el primero con 48 selecciones participantes, ampliando el formato tradicional del campeonato mundial de fútbol