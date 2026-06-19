Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo acusada de autosecuestro, demandó a periodistas por críticas

El colectivo 100 periodistas por el Estado de México reveló que Nancy Nápoles Pacheco, la alcaldesa de Tenancingo señalada por fingir su secuestro por un desfalco de 40 millones de pesos en su administración, denunció por violencia digital en sus coberturas a cuatro comunicadores del espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo” por emitir críticas contra la edil. De acuerdo con un comunicado, los periodistas Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vasquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez recibieron citatorios al ser acusados por la alcaldesa en su calidad de ciudadana, según se registró en la carpeta de investigación 275/2026, con fecha 26 de mayo de 2026.

Antes de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalara a Nápoles Pacheco por el delito de simulación de secuestro. “Acusándolos de violencia digital reiterada, ataques constantes y reiterados en redes sociales, publicaciones, transmisiones y comentarios que difunden información falsa, refiriéndose a ella con insultos, hostigamiento, intimidación, y violencia psicológica, sarcasmo, ironía, hostigamiento y por dañar su reputación, (todos ellos sin fundamento), toda vez que las críticas tienen que ver con el trabajo informativo de los comunicadores realizado sobre su encargo como servidora pública, lo que abre el debate sobre la ponderación del interés público por encima del interés privado en el desempeño de un cargo público, como jurisprudencia en las sentencias judiciales”, puntualiza el colectivo.

Los comunicadores fueron notificados el 2 junio y requeridos ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) con sede en Metepec.

Al rendir su declaración fueron advertidos que podrían ser sujetos de una sanción económica por daño psicológico a la presidenta municipal, por lo que informaron que la denunciante solicitó una reparación del daño de 125 mil pesos para cada uno de los comunicadores involucrados. De acuerdo a la denuncia de Nápoles Pacheco, el trabajo periodístico la revictimiza, al recordar el presunto secuestro del que fue objeto, mismo que está bajo investigación de la Fiscalía de Edomex por presuntamente haberlo fingido para esconder un desfalco al erario municipal. “Cabe destacar, que la crítica periodística realizada por los comunicadores versa sobre el trabajo del ayuntamiento como lo son servicios públicos, alumbrado, agua, limpia, también temas como el nepotismo, sueldos y costos de obras públicas, mismos que cuentan con el debido soporte legal, producto de investigación periodística y solicitudes de información”, dice el comunicado.

La alcaldesa de Tenancingo acusó a los cuatro comunicadores de violencia digital reiterada, ataques constantes en redes sociales, publicaciones, transmisiones y comentarios que difundían información falsa; al referirse a ella con insultos, hostigamiento, intimidación, violencia psicológica, sarcasmo, ironía y por dañar su reputación. El colectivo de periodistas pidió la intervención de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y de la FGJEM.

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