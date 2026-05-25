Caos en la autopista Manzanillo-Colima: Bloqueos e incendios tras fuerte balacera en Tecomán

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México
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    Caos en la autopista Manzanillo-Colima: Bloqueos e incendios tras fuerte balacera en Tecomán
    Las autoridades reportan un agresor sin vida, dos policías investigadores lesionados y el cierre preventivo de vialidades clave en la región. FOTO: SECRETARÍA DE MARINA

Un operativo de seguridad derivó en agresiones armadas, narcobloqueos con camiones de carga pesada e incluso el impacto de un tren contra una unidad varada en el municipio de Tecomán.

Una jornada de intensa violencia sacudió al estado de Colima luego de que un operativo de seguridad ordinario se transformara en un enfrentamiento armado. Los hechos delictivos derivaron en severos narcobloqueos, la quema de vehículos de carga pesada y el colapso total de la autopista Manzanillo-Colima, una de las arterias viales y comerciales más estratégicas para el occidente del país.

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El origen del conflicto: Ataque en la comunidad de Caleras

De acuerdo con reportes emitidos por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, el incidente comenzó en las inmediaciones de la población de Caleras, perteneciente al municipio de Tecomán. Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron a la zona para verificar un reporte ciudadano recibido a través de la línea de emergencia 911.

Al arribar al sitio, los agentes policiacos fueron emboscados y agredidos con ráfagas de armas de fuego por sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo particular. Al repeler la agresión, se desató una fuerte balacera en la que un presunto delincuente resultó abatido en el lugar. Sin embargo, el intercambio de disparos también dejó un saldo de dos agentes investigadores lesionados, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia a clínicas médicas locales para recibir atención especializada.

$!Una jornada de intensa violencia sacudió al estado de Colima luego de que un operativo de seguridad ordinario se transformara en un enfrentamiento armado.
Una jornada de intensa violencia sacudió al estado de Colima luego de que un operativo de seguridad ordinario se transformara en un enfrentamiento armado. FOTO: SECRETARÍA DE MARINA

Reacción delictiva y colapso en la autopista Manzanillo-Colima

Como respuesta inmediata al despliegue y posterior operativo de las fuerzas federales y estatales, quienes buscaban capturar al resto de los atacantes, células delictivas provocaron caos vial mediante bloqueos coordinados e incendios provocados.

El foco principal de los disturbios se concentró sobre la autopista que conecta Manzanillo con la capital del estado, afectando puntos críticos como las inmediaciones de la gasolinera El Llano. Grupos armados interceptaron a conductores de camiones de carga pesada, obligándolos a descender para posteriormente prender fuego a las unidades doble remolque y atravesarlas sobre la cinta asfáltica.

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando uno de los tráileres robados fue intencionalmente abandonado sobre las vías ferroviarias de la región. Debido a la premura de la situación, una locomotora que transitaba por la zona no logró detener su marcha a tiempo, impactando de manera aparatosa contra el vehículo pesado que ya se encontraba envuelto en llamas.

Exhorto de las autoridades y estado de la circulación

El impacto de la violencia alcanzó perímetros escolares y comerciales de Tecomán y Coquimatlán, obligando al resguardo preventivo de estudiantes y trabajadores mientras concluían las maniobras de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-8-policias-en-colima-por-presuntos-vinculos-con-el-cjng-IG20045926

Personal de Protección Civil del Estado y distintos cuerpos de bomberos acudieron de forma prioritaria para controlar las llamas de los camiones de carga y mitigar los riesgos ambientales y humanos. Corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantuvieron un estricto despliegue operativo para garantizar el orden de la zona.

Ante el panorama de riesgo, los cuerpos de emergencia y las autoridades viales hicieron un llamado urgente a la población en general para evitar transitar por la autopista afectada, recomendando de manera estricta el uso de vías alternas y la consulta de los canales oficiales de información hasta que se declare el restablecimiento total y seguro de la circulación vial.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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