Cada vez hay menos opciones para Santa en Saltillo; cierran jugueterías en la ciudad

Por lo menos en la última década, Saltillo ha visto desaparecer de forma gradual varias de sus jugueterías más emblemáticas, reduciendo las opciones para quienes buscan juguetes físicos en temporada decembrina. El fenómeno se agravó tras la pandemia y hoy este ramo del comercio esta dominado por ventas en línea, tiendas asiáticas y una menor presencia de espacios especializados en juegos infantiles. TE PUEDE INTERESAR: Regresa el Kilómetro del Juguete en Saltillo: convocan a donar en su edición número 29 Uno de los cierres más recientes fue el de La Bodega del Juguete, ubicada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre Fundadores y Jesús Valdés Sánchez, que este año anunció que no abriría sus puertas durante la temporada navideña. El establecimiento era conocido por ofrecer juguetes de diversas marcas con descuentos de hasta el 70%, sin que se informaran públicamente las razones del cierre, aunque prevén regresar para 2026. A esta salida se suman los cierres escalonados de Julio Cepeda Jugueterías en la ciudad. En enero de 2024 cerró su sucursal en Galerías Saltillo, luego de que un año vaciara los estantes de la tienda ubicada en Plaza Real, tras más de dos décadas de operación. La empresa atribuyó estas decisiones a la caída en ventas, particularmente durante y después de la pandemia por COVID-19.

También en años recientes desapareció Didactijuegos, que dejó su espacio en Galerías Saltillo, mientras que cadenas de autoservicio redujeron las áreas destinadas a juguetes. Lo que antes eran grandes carpas y pasillos completos, hoy se limita a una sección dentro de las tiendas reflejando una baja sostenida en la demanda. En contraste, han proliferado tiendas de importación china, concept stores y plataformas de venta digitales que ofrecen juguetes a bajo costo, aunque con menor durabilidad, así como dispositivos electrónicos que han desplazado los juguetes tradicionales, transformando no solo el mercado, sino también la forma en que niñas y niños juegan.

DISPOSITVOS ELECTRÓNICOS ESTÁN GANANDO TERRENO Para Dina Fajardo, doctora en Educación por la Universidad de Cambridge, esta tendencia responde en parte a el auge de la industria tecnológica que ha vendido la idea de que en una tablet los niños pueden jugar, aprender y entretenerse, sin embargo, señaló, no todo lo que ocurre en una pantalla impulsa realmente su desarrollo. La especialista explicó que el juego físico y libre cumple una función clave en la infancia, al permitir el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, creativas y de autorregulación.

“El juego no es pérdida de tiempo. El juego libre, el juego sin un propósito educativo, el juego que parte de la curiosidad y de las ideas de los niños, de su imaginación, es muy valioso y no se puede reemplazar por otras experiencias como las que ofrecen los aparatos tecnológicos”, explicó. Sin embargo, factores como la inseguridad, las jornadas laborales extensas y la presión por mantener a los niños “ocupados y aprendiendo todo el tiempo” han limitado los espacios y tiempos destinados al juego libre, reforzando la idea errónea de que jugar es una pérdida de tiempo.