‘Necesitamos titanes como usted’ expresa Espriella sobre Ricardo Salinas Pliego

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    ‘Necesitamos titanes como usted’ expresa Espriella sobre Ricardo Salinas Pliego
    Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, envía video a Salinas Pliego Vanguardia

En sus redes sociales, el empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, destacó mensaje del nuevo presidente de Colombia

En redes sociales se ha viralizado un video, realizado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el cual hace mención de una de las principales figuras de oposición y critica a la administración presidencial de México.

Abelardo de la Espriella, militante del partido político: Defensores de la Patria, ganó las elecciones presidenciales de Colombia, en contra de Iván Cepeda, etiquetado por los medios de comunicación como Izquierdista. Por su parte, el presidente electo ha sido considerado como militante de la ‘ultraderecha’ por sus posturas radicales de militarización, prioridad al sector privado y desintegración de ciertas condiciones del Estado en Colombia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/abelardo-de-la-espriella-es-declarado-presidente-electo-de-colombia-JA21659752

Actualmente, presidentes como Donald Trump de los Estados Unidos, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina han celebrado la victoria del nuevo presidente colombiano. Analistas y medios han considerado que las posturas políticas de dichos mandatarios se alinean, al ser todos ellos miembros de partidos de derecha.

En el caso de México, la presidenta Sheinbaum sí emitió una felicitación a la victoria de Abelardo de la Espriella. A pesar de que muchos medios consideran que las posturas de ambos dirigentes son opuestas, la mandataria expresó que ‘buscamos siempre una buena relación’, en referencia a las dinámicas diplomáticas entre México y Colombia.

Sin embargo, se destacó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, realizó un video donde le dirigió unas palabras al empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Oiga tío Richi. Necesitamos empresarios como usted invirtiendo aquí en Colombia. Con toda la seguridad jurídica y seguridad física. Necesitamos titanes como usted en Colombia y México. Firme por la patria’ expresó Espriella.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-derecha-triunfo-en-colombia-con-un-poco-de-ayuda-de-trump-GC21678169

Ricardo Salinas Pliego ha hecho firmes declaraciones en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum y, en su extensión, en la administración del partido de Morena. Por igual, ha declarado estar de acuerdo con políticas de Donald Trump, en cuanto a economía y sobre sus posturas relacionadas a la inseguridad en México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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