Negaron uso de marca ‘del Bienestar’ a socio de Gutiérrez Müller, cuñado de AMLO

El proceso se inició en junio de 2021, cuando Efrén Calderón González , administrador único de las empresas Pagos del Bienestar, S.A. de C.V . y Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. , en donde participa como socio Gutiérrez Müller, presentó una petición al instituto para el registro de marca.

En septiembre de 2022, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ( IMPI ) rechazó la pretensión de uno de los socios de Rodrigo Gutiérrez Müller , cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador , de registrar el nombre Pagos del Bienestar como una marca dedicada a los servicios financieros, porque podría ser “engañosa”.

Se pidió el registro de la frase y el diseño de un logotipo que representa un papalote vestido con poncho, botas y un sombrero adornado con una cinta tricolor, la imagen caricaturizada de un mexicano.

La primera respuesta llegó en septiembre de 2021, cuando concluyeron que había un impedimento legal para otorgar el registro, pues la frase “Pagos del Bienestar” podría ser “susceptible de engañar o inducir a error al público consumidor, al constituir falsas indicaciones respecto del origen gubernamental de los servicios, ya que el público consumidor relaciona la denominación propuesta con los servicios prestados por el Estado mexicano a través de la Secretaría del Bienestar”.

El equipo legal que contrataron para llevar el proceso de registro de marca intentó combatir el impedimento argumentado que, en ocasiones previas, el IMPI ya había otorgado marcas que llevan la palabra Bienestar, y enlistaron más de 10 casos, todos ellos marcas que se otorgaron antes de 2018, es decir, antes de que el gobierno federal tomara la palabra Bienestar como insignia.

En noviembre de 2022 llegó la resolución final, ahí el instituto insistió en que “el signo Pagos del Bienestar se encuentra asociado con la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, lo cual provocaría una distorsión de la realidad al inducir a error al público consumidor respecto del origen de los servicios cuya protección solicita, toda vez que al percibir el signo en mención al primer golpe de voz y vista se pensaría que son servicios ofrecidos por la Secretaría del Bienestar”.

En el documento también se estableció que “el signo propuesto induce al error al público consumidor al constituir falsas indicaciones del origen de los servicios”, por ello, y para proteger el interés público, resolvió negar el registro.

Este jueves EL UNIVERSAL dio a conocer que Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es socio de seis empresas en México, una se llama Envíos del Bienestar y otra Pagos del Bienestar.

El familiar utilizó la etiqueta Bienestar, emblema de los programas sociales de López Obrador.

En las compañías participan como socios un par de personas de nacionalidad extranjera que enfrentan una acusación por el lavado de dinero por más de 46 millones de dólares en Estados Unidos: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland. La acusación, aparentemente, no tiene relación con las empresas mexicanas.

También están registrados como socios Alejandro Medina Custodio, que ha sido el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del estado de Tabasco, y apoderado para pleitos y cobranzas de la empresa; y Héctor de la Paz Cázares, exdirector de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la extinta Procuraduría General de la República, que en 2016 fue el encargado de investigar la presunta relación entre el exgobernador Javier Duarte y una red de empresas fantasma.

A todos los implicados se les buscó para conocer sus versiones, en la mayoría de los casos sin éxito.

Durante años, Rodrigo Gutiérrez Müller vivió en Estados Unidos y en 2004 regresó a México. Decidió radicar en Jalisco. En una entrevista a un medio tapatío, el cuñado de López Obrador mencionó que se dedicaba a la hotelería y a la gastronomía; más tarde participó en la Cámara Nacional del Tequila.

En marzo de 2020, Gutiérrez Müller abrió su primera empresa: Quartz Team International México, con el objetivo de realizar compraventa de materiales de construcción y decoración. La firma la creó con cinco socios más, entre ellos Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco, el sitio donde se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Esta es la segunda ocasión que Morales Díaz toma la alcaldía, antes fue presidente de 2015 a 2018.

Morales Díaz sí dio entrevista y dijo que su actividad empresarial donde se hizo socio de Gutiérrez Müller es de carácter personal y nada tiene que ver con el quehacer político o de gobierno.