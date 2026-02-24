Negocian reforma electoral tras desacuerdo de PT y PVEM

México
/ 24 febrero 2026
    Negocian reforma electoral tras desacuerdo de PT y PVEM
    La presentación anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para hoy se pospuso y se espera sea realizada el día de mañana. IA

Aunque la propuesta era reducir en un 25% el gasto ordinario de los partidos, se barajaron otras alternativas con la intención de que avalen la iniciativa

El financiamiento a los partidos políticos es el punto de desencuentro entre Morena y sus aliados del PT y PVEM.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral

Ayer, en un esfuerzo por sacar un proyecto que tenga el respaldo de la coalición mayoritaria (Morena, PT, PVEM), líderes parlamentarios y dirigentes partidistas se reunieron en Palacio Nacional y, aunque no hubo un acuerdo, ya perfilan una salida de consenso, indicaron fuentes partidistas.

Aunque la propuesta gubernamental era reducir en un 25 por ciento el gasto ordinario de los partidos, se barajaron otras alternativas con la intención de que el PT y el PVEM avalen la iniciativa, cuya aprobación requiere de mayoría calificada.

De este modo, la presentación anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para hoy se pospuso. El polémico líder del Partido Verde (PVEM), Jorge Emilio González, reapareció ayer en la reunión para participar en las negociaciones.

