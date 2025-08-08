¿Nicolás Maduro tiene nexos con cárteles mexicanos?... esto dijo Sheinbaum en La Mañanera

“Si tienen alguna prueba, que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna evidencia relacionada con ese tema”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional. También subrayó que no existe en México ninguna investigación oficial que relacione a Maduro con el narcotráfico o con grupos del crimen organizado mexicanos.

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que su gobierno no tiene pruebas que vinculen al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con cárteles mexicanos como el de Sinaloa. Las declaraciones surgen luego de que Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA MADURO

El jueves, el gobierno estadounidense redobló esfuerzos para capturar a Nicolás Maduro, a quien acusa de utilizar organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas y fomentar la violencia en territorio estadounidense.

Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., declaró que “Maduro es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo” y lo calificó como una amenaza directa para la seguridad nacional. Según Bondi, el gobierno estadounidense ha incautado más de 30 toneladas de cocaína vinculadas al mandatario venezolano y su red de colaboradores.

RESPUESTA DE VENEZUELA: “UNA CORTINA DE HUMO RIDÍCULA”

Desde Caracas, el canciller venezolano Yván Gil respondió a las acusaciones estadounidenses mediante un mensaje difundido en Telegram, calificándolas como “la cortina de humo más ridícula que hemos visto”. Venezuela sostiene que las acusaciones forman parte de una campaña de desestabilización y desacreditación promovida por Washington.

El gobierno de Maduro también calificó de “patética” la declaración de Bondi y exigió respeto a su soberanía.

UNA RELACIÓN TENSADA DESDE 2017

Desde el primer mandato de Donald Trump en 2017, Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas formales. En 2020, Washington acusó oficialmente a Maduro de “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas, ofreciendo una recompensa inicial de 15 millones de dólares por su captura.

Posteriormente, durante la administración de Joe Biden, dicha cifra aumentó a 25 millones, y ahora con el anuncio más reciente, la suma alcanza los 50 millones de dólares, reflejando la intensificación de la postura estadounidense contra el mandatario venezolano.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL CASO MADURO

La recompensa por Maduro es una de las más altas en la historia del Departamento de Estado de EE.UU., solo comparable con casos como el de Osama Bin Laden en su momento.

El Tren de Aragua, mencionado en las acusaciones, es una organización criminal originaria de Venezuela que ha expandido sus operaciones a varios países de América Latina, pero no existen pruebas públicas de una alianza directa con cárteles mexicanos.

A pesar de las tensiones, México ha mantenido una postura neutral y de no intervención en el conflicto diplomático entre Venezuela y Estados Unidos.

¿QUÉ SIGUE PARA MÉXICO EN ESTE ESCENARIO?

Hasta el momento, la postura del gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, se mantiene firme: no hay pruebas ni investigaciones abiertas sobre los supuestos vínculos entre Nicolás Maduro y los cárteles mexicanos.

Sheinbaum insistió en que cualquier acusación debe estar respaldada por evidencia clara y documentada. “Es la primera vez que escuchamos ese tema. No hay nada por parte de México”, concluyó.