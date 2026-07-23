Niega Gabinete de Seguridad congelar cuentas a hija de Ruffo

El Gabinete de Seguridad negó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado el congelamiento de las cuentas bancarias de Verónica Ruffo, hija del ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. En una tarjeta informativa difundida este jueves, las autoridades aseguraron que no existe ninguna petición del Ministerio Público federal para inmovilizar recursos de Verónica Ruffo dentro de la investigación en curso.

“La solicitud formulada por la FGR a la Unidad de Inteligencia Financiera contempla únicamente a las personas físicas y morales expresamente señaladas en la investigación, entre las cuales no se encuentra Verónica Ruffo”, afirmó.

La aclaración fue emitida luego de que diversos medios difundieran versiones sobre un supuesto bloqueo de las cuentas de la hija del ex Mandatario panista. El Gabinete de Seguridad explicó que las solicitudes de inmovilización de recursos sólo se presentan cuando existen indicios suficientes de que los bienes o recursos de personas investigadas puedan utilizarse para cometer actos ilícitos y ocultarse a través de triangulaciones. Esas medidas, añadió, se solicitan exclusivamente respecto de las personas incluidas en la investigación correspondiente.

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