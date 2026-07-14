Niega Morena injerencismo tras audios de Marina del Pilar Ávila

Lo que Ávila pretendía, dijo, era resolver el tema de su visado por lo que esto no implica ninguna vulneración a la soberanía del País.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó que la conversación que la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sostuvo con interlocutores estadounidenses para ofrecerles información relativa a seguridad, se haya tratado de injerencismo.

“Eso no significa que alguien que no es del País venga e intervenga las políticas de seguridad o cualquier otro tipo de política. Como nosotros sabemos, la Gobernadora tiene un tema de su visa y también, hasta donde sabemos, trae la gestión para recuperarla en medida de que ella considera que es de esa manera”, explicó en conferencia de prensa.

Montiel negó que los militantes o representantes de Morena estén siguiendo una política de entrega de información a las autoridades estadounidenses, luego que se divulgara que Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, colaboraran en torno al tema.

“No consideramos en Morena que esté sucediendo esto como una política de compañeros militantes. Al contrario, todos nuestros compañeros están muy comprometidos en la defensa de la soberanía nacional”, defendió.

La Gobernadora de Baja California aceptó ayer haber negociado en privado con intermediarios del Gobierno estadounidense para ofrecer información de seguridad y resolver su cancelación de visa en ese país.

En una carta pública, la Mandataria estatal admitió haber sostenido conversaciones con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses.

Aunque dijo que sus interlocutores no acreditaron su representación, en una grabación de esa plática ofreció dar información sobre las mesas de seguridad o algo en particular que el Gobierno de Estados Unidos quiera saber.