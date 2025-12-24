Niega tribunal de NL subir fianza a Rocha

Un tribunal federal rechazó imponerle a Raúl Rocha Cantú el pago de una garantía de 100 millones de pesos, para mantener vigente una suspensión provisional dictada en un amparo que promovió contra la orden de aprehensión que lo mantiene prófugo de la justicia.

La Fiscalía General de la República impugnó la garantía de 8 mil pesos que la semana pasada le fijaron al empresario, porque consideró que el monto es “irrisorio” en comparación con los “sobrados” recursos que posee en su calidad de presidente del certamen Miss Universo.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Nuevo León declaró infundada la queja de la FGR con la que pretendía, por un lado, que la garantía fuera incrementada y, por otro, que le impusieran otras medidas de aseguramiento al regiomontano.

TRIBUNAL RECHAZA PROHIBIRLE A RAÚL ROCHA CANTÚ SALIR DEL PAÍS

Sobre estas últimas, el tribunal también rechazó imponerle la prohibición de salir sin autorización judicial del lugar donde reside y del País; la entrega de su pasaporte; y garantizar el cumplimiento de las medidas procesales que le sean aplicadas.

El monto de la garantía reclamado fue fijado por Mario Jorge Melo Cardoso, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, en una suspensión que, si bien concedió, no impide que la FGR ejecute la captura de Rocha Cantú.

Lo anterior, porque Melo aclaró que la suspensión otorgada no aplica contra las órdenes de captura por delitos con prisión preventiva de oficio y el ilícito atribuido al empresario, la delincuencia organizada, es de esa naturaleza jurídica.A pesar de que esta medida precautoria no le era de utilidad al prófugo de la justicia, la FGR la impugnó, principalmente porque la cantidad a garantizar le pareció muy menor.

”Dicho monto económico resulta ser completamente irrisorio, porque el dicho sujeto procesal tiene sobrados recurso económicos para salir del país y evadir la acción de la justicia de manera inmediata, esto por relación a sus actividades comerciales, industriales y servicios; demás como empresario actualmente se desempeña como presidente de la Organización Miss Universo”, señaló la Fiscalía en su recurso.

Por unanimidad, los magistrados del colegiado desestimaron esta queja porque, en el caso del monto de la garantía, la FGR trató de acreditar la capacidad económica de Rocha con base en información de redes sociales y una página de internet relacionada con Miss Universo, fuentes abiertas que no brindan certeza jurídica sobre sus ingresos.

MIS UNIVERSO PRODUJO UNA DERRAMA ECONÓMICA DE 177 MILLONES DE DÓLARES

Una de las publicaciones citadas por la Fiscalía refiere que, tan sólo en El Salvador, el certamen de belleza produjo una derrama económica de 177 millones de dólares en ingresos.

“Se estima que la información que refiere la recurrente no es fidedigna, apta, ni suficiente para modificar la garantía económica fijada por el Juez a quo, a la cantidad de 100 millones de pesos”, resolvió el colegiado.

“Al definir los parámetros para la determinación de dicho monto, (la FGR) incluye a la situación económica del quejoso, pero bajo un punto de vista objetivo y constatable, no así a partir de las referencias que de ello pudiera advertirse de páginas de internet que, aunque públicas, no alcanzan a generar el estatus de hecho notorio en relación con su contenido, al grado de que válidamente pueda ser usado en un expediente de amparo”.

El colegiado también rechazó imponerle al regiomontano las medidas de aseguramiento solicitadas por la FGR, como la prohibición de salir del País, porque no son propias de un juicio de amparo, sino de las medidas cautelares que se dictan en un proceso penal.

La FGR busca aprehender a Rocha porque supuestamente es uno de los líderes de una organización criminal que traficaba armas, droga y huachicol desde Guatemala.

Este martes se difundió en redes sociales una fotografía en la que el empresario fue captado en el Bar Vendôme del Hotel Ritz París.