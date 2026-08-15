NL: Dejan en el Penal a hombre que dejó abandonados dos cuerpos en la cajuela de un auto

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    NL: Dejan en el Penal a hombre que dejó abandonados dos cuerpos en la cajuela de un auto
    Francisco “N”, de 46 años, fue notificado de una orden de aprehensión por su presunta participación en el abandono de dos cadáveres en un auto. Especial

La orden de aprehensión por el delito de desaparición de personas le fue notificada al interior de un penal esatal, informó la Fiscalía General de Justicia del estado

Monterrey, Nuevo León.- Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) notificaron orden de aprehensión a un hombre que está acusado de haber abandonado los cadáveres de dos personas en el interior de la cajuela de un automóvil, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que los agentes ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Francisco “N”, de 46 años.

El sujeto está acusado de delitos vinculados con la desaparición de personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-dos-integrantes-de-banda-de-secuestradores-tras-cateos-en-china-nuevo-leon-BJ22816160

El hombre fue notificado al interior de un Centro de Reinserción Social estatal en donde permanecerá a disposición de un juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Homicidios, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), documentó la presunta participación y responsabilidad de Francisco “N” en los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto.

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Ese día, habría dejado abandonado un vehículo marca Honda Tipo City en color blanco con placas del estado de Nuevo León sobre la avenida Ruiz Cortines a la altura de la Colonia Bella Vista con los cuerpos de dos personas del sexo masculino.

Se considera que los actos que cometió son con la finalidad de evitar la localización de los cuerpos, dificultar la identificación del responsable y el lugar de los hechos de la comisión del delito de homicidio doloso.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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