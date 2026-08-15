$!NL: Dejan en el Penal a hombre que dejó abandonados dos cuerpos en la cajuela de un auto

Monterrey, Nuevo León.- Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) notificaron orden de aprehensión a un hombre que está acusado de haber abandonado los cadáveres de dos personas en el interior de la cajuela de un automóvil, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que los agentes ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de orden de aprehensión en contra de Francisco “N”, de 46 años.

El sujeto está acusado de delitos vinculados con la desaparición de personas.