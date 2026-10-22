NL: Fuerza Civil ubica a trabajadores tras intento de extorsión a su familia

Monterrey, Nuevo León.- Dos trabajadores que fueron guiados hasta un camino de terracería presuntamente para brindar un servicio de transporte fueron localizados por elementos de Fuerza Civil luego de que sus familiares denunciaron que recibieron llamadas de extorsión pidiendo dinero a cambio de su libertad, en Nuevo León .

Por fortuna se trataba de un engaño y los empleados de la compañía del ramo industrial no fueron privados de su libertad y se encontraban “sanos y salvos”.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de los sucesos que se registraron la tarde de ayer miércoles.

El despliegue se realizó luego de que las autoridades recibieron el reporte de la pareja de trabajadores que habían sido engañados para brindar un servicio y en tanto sus familiares recibieron llamadas de personas que los amedrentaban manifestando que formaban parte de un grupo delictivo y solicitaban dinero a cambio de su supuesta liberación.