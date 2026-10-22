NL: Fuerza Civil ubica a trabajadores tras intento de extorsión a su familia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los trabajadores fueron localizados en un camino de terracería en los límites de Cadereyta y Allende, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Dos trabajadores que fueron guiados hasta un camino de terracería presuntamente para brindar un servicio de transporte fueron localizados por elementos de Fuerza Civil luego de que sus familiares denunciaron que recibieron llamadas de extorsión pidiendo dinero a cambio de su libertad, en Nuevo León.
Por fortuna se trataba de un engaño y los empleados de la compañía del ramo industrial no fueron privados de su libertad y se encontraban “sanos y salvos”.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de los sucesos que se registraron la tarde de ayer miércoles.
El despliegue se realizó luego de que las autoridades recibieron el reporte de la pareja de trabajadores que habían sido engañados para brindar un servicio y en tanto sus familiares recibieron llamadas de personas que los amedrentaban manifestando que formaban parte de un grupo delictivo y solicitaban dinero a cambio de su supuesta liberación.
Información recabada por medio de la División Tecnologías de la corporación estatal permitió en un lapso menor de dos horas localizar a los afectados en un camino de terracería en los límites de Cadereyta y Allende.
”Al abordar a las víctimas confirmaron que se encontraban en buen estado de salud y se descartó que hayan sido privados de la libertad”, detalló la autoridad estatal.
Tras los hechos, los trabajadores procedieron a realizar la denuncia correspondiente.