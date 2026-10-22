Atacan a balazos autobús con estudiantes en Escuinapa, Sinaloa; la agresión iba dirigida contra el chofer
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El operador, que resultó herido con esquirlas, logró llegar hasta un retén militar donde solicitó auxilio
CULIACÁN, SIN.- Un autobús urbano que transportaba estudiantes en el municipio de Escuinapa fue atacado a balazos por personas armadas.
El conductor de la unidad, que resultó herido con esquirlas, logró llegar hasta un retén militar donde solicitó auxilio y fue llevado a un hospital.
Los hechos se registraron en la colonia Francisco I. Madero, en donde las fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo de búsqueda de los atacantes, sin lograr ubicar a los responsables de la agresión.
AUTORIDADES NO HAN INFORMADO DEL ATAQUE
El conductor de nombre Hugo “N”, de 56 años, notificó a las diversas autoridades que fueron atacados cuando circulaba por dicha colonia, con unos pasajeros que son estudiantes de la Universidad Tecnológica, lo que causó alarma entre los adolescentes, por lo que le imprimió mayor velocidad para evitar mayores riesgos.
Las autoridades estatales y municipales no han dado a conocer información sobre estos hechos que causaron alarma entre los padres de familia por los alumnos universitarios de Escuinapa.