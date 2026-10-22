Piden a Taddei dejar el INE para aclarar vínculos con Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo

CDMX.-Representantes de Somos y PRI pidieron que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se separe del cargo mientras aclare sus vínculos con uno de los proveedores del órgano electoral. Marco Baños, representante del partido Somos en el INE, pidió que la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, se separe temporalmente del cargo mientras se deslindan responsabilidades por contratos irregulares. En el mismo sentido se pronunció el representante del PRI, diputado Emilio Suárez.

Por su parte, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llamaron a la presidenta Guadalupe Taddei aclarar el nexo que tiene con José Alfredo Hernández Casillas, uno de los proveedores del órgano electoral.

TADDEI Y SU RELACIÓN CON UN PROVEEDOR El diario Reforma publicó este jueves que la consejera presidenta Taddei mantiene una estrecha relación con el proveedor Hernández Casillas, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por prácticas fraudulentas. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, encabezó la sesión del Consejo General este jueves sin hacer mención, hasta las 13:00 horas, al escándalo por las fiestas que le organiza su proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

La consejera luce con un rostro cabizbajo, contrario a otras sesiones en las que entra festiva al salón de sesiones saludando a consejeros, representantes y funcionarios.

PIDEN GARANTIZAR LA CONFIANZA EN EL ÓRGANO ELECTORAL El consejero Arturo Castillo consideró un reclamo auténtico que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclare el nexo con el proveedor del órgano electoral. “Me parece muy importante es que tanto al interior como al exterior la consejera (Taddei) puede explicar detalladamente y resolver todas las dudas que se han presentado alrededor de estas notas y acusaciones que se han presentado, para garantizar la confianza en el árbitro electoral.

“Esto que estamos viendo es una consecuencia de la reforma que otorgó facultades extraordinarias a la presidencia del Consejo General del INE, los nombramientos de los titulares de las áreas ya no están pasando por el colegiado, es muy difícil acompañar designación que no se nos consultaron”, indicó el consejero Castillo.

EN EL AIRE, LA SALIDA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA En el mismo sentido se pronunciaron los consejeros Carla Humphrey y Arturo Chávez, sobre la necesidad de aclarar los vínculos. La posibilidad de una salida del INE es una decisión que la consejera presidenta Guadalupe Taddei debe tomar en lo personal, consideró el consejero Arturo Castillo.

El orden del día contempla nueve puntos, entre ellos los lineamientos para la comisión que funcionará de intermediaria entre partidos y autoridades para revisar perfiles de candidatos, ya con las modificaciones para incluir a los partidos en sus sesiones.