Piden a Taddei dejar el INE para aclarar vínculos con Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Piden a Taddei dejar el INE para aclarar vínculos con Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo
    El proveedor del Instituto, José Alfredo Hernández Casillas, es investigado por la UIF por prácticas fraudulentas. Cuartoscuro

Taddei encabezó la sesión del Consejo General sin hacer mención al escándalo por las fiestas que le organiza su proveedor

CDMX.-Representantes de Somos y PRI pidieron que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se separe del cargo mientras aclare sus vínculos con uno de los proveedores del órgano electoral.

Marco Baños, representante del partido Somos en el INE, pidió que la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, se separe temporalmente del cargo mientras se deslindan responsabilidades por contratos irregulares. En el mismo sentido se pronunció el representante del PRI, diputado Emilio Suárez.

Policías suman protestas en cinco municipios de Morelos; exigen aumentos salariales y mejores equipos

Por su parte, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) llamaron a la presidenta Guadalupe Taddei aclarar el nexo que tiene con José Alfredo Hernández Casillas, uno de los proveedores del órgano electoral.

TADDEI Y SU RELACIÓN CON UN PROVEEDOR

El diario Reforma publicó este jueves que la consejera presidenta Taddei mantiene una estrecha relación con el proveedor Hernández Casillas, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por prácticas fraudulentas.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, encabezó la sesión del Consejo General este jueves sin hacer mención, hasta las 13:00 horas, al escándalo por las fiestas que le organiza su proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Plantea Sheinbaum prohibir la privatización de los servicios de agua en la Constitución

La consejera luce con un rostro cabizbajo, contrario a otras sesiones en las que entra festiva al salón de sesiones saludando a consejeros, representantes y funcionarios.

PIDEN GARANTIZAR LA CONFIANZA EN EL ÓRGANO ELECTORAL

El consejero Arturo Castillo consideró un reclamo auténtico que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclare el nexo con el proveedor del órgano electoral.

“Me parece muy importante es que tanto al interior como al exterior la consejera (Taddei) puede explicar detalladamente y resolver todas las dudas que se han presentado alrededor de estas notas y acusaciones que se han presentado, para garantizar la confianza en el árbitro electoral.

PRI y MC acusan ‘albazo ilegal’ del IMSS por ajustes a Modalidad 40

“Esto que estamos viendo es una consecuencia de la reforma que otorgó facultades extraordinarias a la presidencia del Consejo General del INE, los nombramientos de los titulares de las áreas ya no están pasando por el colegiado, es muy difícil acompañar designación que no se nos consultaron”, indicó el consejero Castillo.

EN EL AIRE, LA SALIDA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA

En el mismo sentido se pronunciaron los consejeros Carla Humphrey y Arturo Chávez, sobre la necesidad de aclarar los vínculos.

La posibilidad de una salida del INE es una decisión que la consejera presidenta Guadalupe Taddei debe tomar en lo personal, consideró el consejero Arturo Castillo.

Nuevo León amanece bajo cero: registran la primera helada de la temporada

El orden del día contempla nueve puntos, entre ellos los lineamientos para la comisión que funcionará de intermediaria entre partidos y autoridades para revisar perfiles de candidatos, ya con las modificaciones para incluir a los partidos en sus sesiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Consejeros Electorales
Corrupción
Elecciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Carla Humphrey
Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


INE
PRI
UIF

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Desmantelamientos en Chihuahua

Desmantelamientos en Chihuahua
true

AMLO alista gira por México
La presidenta afirmó que las autoridades detectaron posibles fraudes relacionados con pensiones elevadas.

‘Encontramos fraudes’... Sheinbaum revela por qué cambiaron la Modalidad 40 del IMSS
Legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena condenaron las acciones del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla contra Jorge Álvarez Máynez y advirtieron que el fuero no justifica actos de violencia.

Empujones e insultos desatan rechazo en el Senado por agresión de priista a Máynez
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío 3 a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
IMSS estableció modificaciones temporales en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social o Modalidad 40.

Estas son las modificaciones temporales publicadas en DOF a la modalidad 40 del IMSS
Personajes. Emilio Treviño y Eduardo España regresan con sus personajes que han conquistado a lo largo de distintas entregas de la saga animada.

Emilio Treviño y Lalo España revelan detalles de ‘La Venganza del Charro Negro’
Al estilo de ‘Thriller’, Santos Laguna presentó el video con el que confirmó la permanencia de su guardameta, con una temática inspirada en Michael Jackson.

Carlos Acevedo renueva con Santos Laguna hasta 2030 al ritmo de ‘Thriller’