NL: Se desbarranca auto en la Sierra de Iturbide con saldo de un muerto y una lesionada

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un hombre fallecido y una lesionada dejó un percance vial en el cual un vehículo se desbarrancó 50 metros en la Sierra de Iturbide, Nuevo León .

Los hechos fueron reportados este sábado cuando el conducto de la unidad aparentemente perdió el control en una curva y derribó una sección del barandal por lo que se precipitó al vacío.

La persona lesionada es una mujer quien fue extraída de la unidad y trasladada para su atención médica al Hospital General de Galeana. En el sitio se confirmó que el conductor ya no presentaba signos vitales.