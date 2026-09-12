NL: Se desbarranca auto en la Sierra de Iturbide con saldo de un muerto y una lesionada

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    NL: Se desbarranca auto en la Sierra de Iturbide con saldo de un muerto y una lesionada
    Protección civil en la Sierra de Iturbide tras el accidente de un automóvil que cayó al barranco Fotos: cortesía
    NL: Se desbarranca auto en la Sierra de Iturbide con saldo de un muerto y una lesionada

Los hechos se registraron cuando la unidad se precipitó unos 50 metros en un barranco de la Sierra de Iturbide, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un hombre fallecido y una lesionada dejó un percance vial en el cual un vehículo se desbarrancó 50 metros en la Sierra de Iturbide, Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-estaba-muerta-debia-la-tanda-se-viraliza-mujer-que-presuntamente-fingio-deceso-por-fraude-en-nuevo-leon-CE23419290

Los hechos fueron reportados este sábado cuando el conducto de la unidad aparentemente perdió el control en una curva y derribó una sección del barandal por lo que se precipitó al vacío.

La persona lesionada es una mujer quien fue extraída de la unidad y trasladada para su atención médica al Hospital General de Galeana. En el sitio se confirmó que el conductor ya no presentaba signos vitales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/te-preguntaron-senador-jose-ramon-gomez-leal-confronta-a-periodista-que-cuestiono-sus-faltas-LB23447518

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Iturbide y la Policía de ese mismo ayuntamiento.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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