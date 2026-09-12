NL: Se desbarranca auto en la Sierra de Iturbide con saldo de un muerto y una lesionada
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Los hechos se registraron cuando la unidad se precipitó unos 50 metros en un barranco de la Sierra de Iturbide, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un hombre fallecido y una lesionada dejó un percance vial en el cual un vehículo se desbarrancó 50 metros en la Sierra de Iturbide, Nuevo León.
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Los hechos fueron reportados este sábado cuando el conducto de la unidad aparentemente perdió el control en una curva y derribó una sección del barandal por lo que se precipitó al vacío.
La persona lesionada es una mujer quien fue extraída de la unidad y trasladada para su atención médica al Hospital General de Galeana. En el sitio se confirmó que el conductor ya no presentaba signos vitales.
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Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Iturbide y la Policía de ese mismo ayuntamiento.