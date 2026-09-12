La Granja VIP 2: Manelyk, Kevyn, Rafael Mercadante y La Coreañera se convierten en los primeros nominados

La primera nominación de La Granja VIP 2 quedó definida con Manelyk González, Kevyn Bicolor, Rafael Mercadante y Abigail Pak “La Coreañera” en riesgo de abandonar la competencia. La jornada estuvo marcada por decisiones estratégicas y movimientos en la placa, luego de que Maya Karunna y Julio Camejo obtuvieran privilegios para modificar la lista de nominados.

Julio Camejo, quien ocupa el puesto de Capataz, consiguió mediante un sorteo la posibilidad de completar la placa. El actor decidió enviar directamente a La Coreañera a la zona de nominación. El participante explicó que su estrategia consiste en enfrentarse a quienes considera los competidores más fuertes dentro del reality. Ante la decisión, La Coreañera aseguró que se encontraba tranquila y reconoció que todavía atraviesa un proceso de adaptación. “Tal vez sí me lo imaginaba, pero no me lo tomo a mal. Ha sido una semana muy interesante y nueva; es todo nuevo para mí. Agradezco al capataz por su paciencia conmigo”, expresó. Con la determinación de Julio Camejo, la creadora de contenido se convirtió en la cuarta habitante en riesgo de eliminación.

MAYA KARUNNA MODIFICA LA PLACA Y NOMINA A MANELYK Antes de que Julio Camejo completara la nominación, Maya Karunna obtuvo el privilegio de modificar la placa después de ganar el reto de salvación. La cantante decidió no utilizar su beneficio para salvar a Kevyn Bicolor y posteriormente eligió rescatar a Mónica Escobedo, quien salió de la zona de riesgo. Como consecuencia de su movimiento, Karunna colocó directamente a Manelyk González en la nominación. Al explicar su decisión, Maya señaló que entre ella y Manelyk existe una falta de empatía y expuso las razones por las que decidió nominarla. “Te he estado ignorando todo este tiempo. No te dije buenos días porque no me interesa. Te la pasas quejándote, te la pasas dormida todo el día. Me hartas, me desesperas, mejor te evito”, afirmó. De esta manera, Manelyk se incorporó a Kevyn Bicolor y Rafael Mercadante en la primera placa, antes de que Julio Camejo añadiera a La Coreañera. ¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA GRANJA VIP 2? La segunda temporada de La Granja VIP cuenta con 19 participantes de distintos ámbitos del entretenimiento, la música, el deporte y la creación de contenido. El elenco está integrado por Carlos Trejo, investigador paranormal y escritor; Ivonne Montero, actriz y cantante; Niurka Marcos, vedette, actriz y bailarina; Manelyk González, influencer y personalidad de realities; Fernando Lozada, empresario e influencer fitness; y Kunno, creador de contenido y tiktoker. También participan Daniela Alexis “La Bebeshita”, influencer y conductora; Kenny Avilés, vocalista de Kenny y los Eléctricos; Rafael Mercadante, conductor y actor; María Karunna, cantante e integrante de Caló; Mónica Escobedo, comediante de stand up; Kevyn Contreras “El Bicolor”, creador de contenido y comediante; Natalia Alcocer, actriz y conductora; y Abigail Pak “La Coreañera”, creadora de contenido y pianista. Completan el grupo Pimpinela Escarlata, luchador de Lucha Libre AAA; Mario “Mono” Osuna, exfutbolista de la Liga MX; Pascal Nadaud, atleta, modelo y exparticipante de Exatlón; Azalia Ojeda “La Negra”, personalidad histórica de la telerrealidad; y Julio Camejo, actor, bailarín y cantante.

¿CÓMO VOTAR EN LA GRANJA VIP 2? Los seguidores del reality pueden participar en la decisión sobre quién permanece en la competencia mediante la plataforma oficial de votaciones de La Granja VIP. Para emitir un voto, los espectadores deben ingresar al sitio oficial de votaciones, seleccionar al granjero que desean apoyar y enviar su elección. Otra opción consiste en utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo. Los usuarios deben ingresar a la plataforma, localizar el banner de votaciones de La Granja VIP, seleccionar al participante de su preferencia y enviar el voto.

Durante el Domingo de Eliminación, los votos del público determinarán cuál de los habitantes nominados continúa dentro de la competencia. La primera placa de La Granja VIP 2 quedó conformada por Manelyk González, Kevyn Bicolor, Rafael Mercadante y La Coreañera, quienes deberán esperar la decisión de la audiencia para conocer quién permanece en el reality.

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