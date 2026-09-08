Menú patrio en Saltillo: el mapa de precios para dar el ‘Grito’ con sabor
Un recorrido por los costos del pozole, mole, enchiladas y elotes en los principales supermercados de la ciudad para ayudarle a cuidar su economía este 15 de septiembre
Este 2026 ha sido, hasta ahora, un año patriótico en el que se ensalza el orgullo de ser mexicano, desde la batalla de la Selección Nacional en la Copa Mundial de Fútbol hasta la celebración de la Independencia en este mes de septiembre. Durante estas fechas, miles de personas festejan la lucha por la soberanía que dio origen a lo que hoy es México. Entre sabores únicos, sazones familiares, música y alegría, hasta las escuelas se tiñen de tricolor.
En Saltillo, la festividad no es diferente. Mientras en los comercios destacan artículos decorativos con el símbolo nacional, las familias se preparan para la ‘Noche Mexicana’. En una consulta de VMÁS a sus usuarios, se encontró que ciertos platillos típicos se han consolidado entre los favoritos.
Para ayudar a elegir los ingredientes con excelente calidad y los mejores precios, desplegamos una serie de opciones útil para la preparación del menú. Sin embargo, es preciso considerar que los costos pueden variar.
1. POZOLE ROJO
Se trata del clásico imperdible de las fiestas patrias y de los domingos familiares. El pozole rojo es apreciado por ser un platillo reconfortante y por la tradición que une a las familias alrededor de la mesa.
Ingredientes clave:
* Maíz pozolero: En cadenas como Soriana, los precios rondan entre $41.50 y $61 el kilo, dependiendo de la marca. Mientras tanto, en Walmart se observa un rango de $48 a $52 por kilo.
* Carne de cerdo o pollo: El espinazo de cerdo en los supermercados mencionados cuesta $39 y $134, respectivamente. Si se opta por cocinarlo con pollo, la pechuga oscila entre $81.90 y $152.
* Lechuga: El lugar con el precio más bajo es Bodega Aurrerá, que la ofrece a $15 la pieza, mientras que en Soriana y Walmart está disponible en $25.90 y $17.
* Aguacate: El kilo tiene un precio de $59.50 tanto en Soriana como en Walmart. En Bodega Aurrerá está disponible una malla de aproximadamente 600 gramos en $30.
2. POZOLE VERDE
Aunque sus raíces provienen del sur y centro del país, el pozole verde ha ganado un lugar especial en el público saltillense, especialmente como una alternativa fresca, herbal y muy aromática.
Ingredientes clave:
* Maíz pozolero y carne: (Mismos rangos de precio que en la opción roja).
* Tomatillo verde: En Soriana, el kilo tiene un precio de $40, mientras que en Walmart es de $39. En Bodega Aurrerá hay disponible una malla de aproximadamente 1 kilo por $32.90.
3. MOLE
Es el platillo festivo por excelencia. En Saltillo, el gusto suele inclinarse hacia perfiles ligeramente dulces y especiados, siendo el protagonista indiscutible en bodas, bautizos, cumpleaños o comidas familiares de fin de semana.
Ingredientes clave:
* Pollo: Si se busca hacer mole con piezas de pollo, el kilo de pierna con muslo cuesta $38.90 en Soriana, mientras que en Bodega Aurrerá y Walmart se ubica en $30.00.
* Mole: Para acelerar el proceso de elaboración, puedes comprar la salsa ya preparada de marcas reconocidas como Doña María, Gala o La Costeña; sin embargo, considera que de la firma dependerá el precio en el mercado. De manera general, los costos van de los $22 a los $80.
* Chocolate de mesa: Este ingrediente también depende de las preferencias del consumidor. Tomando como referencia la marca Abuelita en tableta, en Soriana cuesta $117.50, en Bodega Aurrerá alcanza los $149 y en Walmart $150. El precio varía según las piezas que contiene el producto.
4. ENCHILADAS ROJAS
Son un pilar de la gastronomía local, ya sea al estilo norestense (con tortilla pasada por aceite y salsa de chile ancho) o al estilo potosino. Las enchiladas rojas son un antojo rápido, económico y lleno de sabor.
Ingredientes clave:
* Tortillas de maíz: En los tres establecimientos consultados el precio puede ascender hasta los 23 pesos, dependiendo del peso. Sin embargo, VMÁS recomienda comparar precios en la tiendita de la esquina.
* Queso panela: En Soriana, el más económico es de la marca La Villita, que ofrece 200 gramos por $39.90; en Bodega Aurrerá, la misma marca y peso se encuentra en $38; y en Walmart, la marca Lala de 200 gramos está en $43.
* Cebolla: El kilo en las tres tiendas se mantiene en $45.
5. ELOTES
Los elotes son el snack por excelencia en plazas, parques y cualquier esquina. Son perfectos para los paseos en el Centro Histórico o las tardeadas en el parque, ya que se adaptan al gusto de cada persona. En el contexto de la Noche Mexicana, una elotada también resulta ideal.
Ingredientes clave:
* Elote entero: En Soriana, el elote blanco está a $13.90 la pieza, al igual que en Bodega Aurrerá.
* Carbón: Walmart es el establecimiento con mayor variedad de marcas y pesos, con rangos que van desde $89 por 2.7 kilos hasta $119 por 3 kilos.
* Mayonesa: Depende de la marca preferida. Sin embargo, la más económica en Soriana es La Costeña en $23; en Bodega Aurrerá es Hellmann’s en $30; y en Walmart es Great Value en $25.
Sin importar qué platillo o presupuesto reine en la mesa este 15 de septiembre, las celebraciones en Saltillo confirman que la gastronomía es el pretexto perfecto para reunir a la familia, preservar nuestras tradiciones y dar el ‘Grito’ con orgullo y gran sabor.