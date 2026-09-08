Menú patrio en Saltillo: el mapa de precios para dar el ‘Grito’ con sabor

Este 2026 ha sido, hasta ahora, un año patriótico en el que se ensalza el orgullo de ser mexicano, desde la batalla de la Selección Nacional en la Copa Mundial de Fútbol hasta la celebración de la Independencia en este mes de septiembre. Durante estas fechas, miles de personas festejan la lucha por la soberanía que dio origen a lo que hoy es México. Entre sabores únicos, sazones familiares, música y alegría, hasta las escuelas se tiñen de tricolor.

En Saltillo, la festividad no es diferente. Mientras en los comercios destacan artículos decorativos con el símbolo nacional, las familias se preparan para la ‘Noche Mexicana’. En una consulta de VMÁS a sus usuarios, se encontró que ciertos platillos típicos se han consolidado entre los favoritos.

Para ayudar a elegir los ingredientes con excelente calidad y los mejores precios, desplegamos una serie de opciones útil para la preparación del menú. Sin embargo, es preciso considerar que los costos pueden variar.

1. POZOLE ROJO

Se trata del clásico imperdible de las fiestas patrias y de los domingos familiares. El pozole rojo es apreciado por ser un platillo reconfortante y por la tradición que une a las familias alrededor de la mesa.

Ingredientes clave:

* Maíz pozolero: En cadenas como Soriana, los precios rondan entre $41.50 y $61 el kilo, dependiendo de la marca. Mientras tanto, en Walmart se observa un rango de $48 a $52 por kilo.

* Carne de cerdo o pollo: El espinazo de cerdo en los supermercados mencionados cuesta $39 y $134, respectivamente. Si se opta por cocinarlo con pollo, la pechuga oscila entre $81.90 y $152.

* Lechuga: El lugar con el precio más bajo es Bodega Aurrerá, que la ofrece a $15 la pieza, mientras que en Soriana y Walmart está disponible en $25.90 y $17.

* Aguacate: El kilo tiene un precio de $59.50 tanto en Soriana como en Walmart. En Bodega Aurrerá está disponible una malla de aproximadamente 600 gramos en $30.