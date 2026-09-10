¡No estaba muerta, debía la tanda! Se viraliza mujer que presuntamente fingió deceso por fraude en Nuevo León

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    ¡No estaba muerta, debía la tanda! Se viraliza mujer que presuntamente fingió deceso por fraude en Nuevo León
    A través de redes sociales se viralizó el caso de una joven originaria de Juárez, Nuevo León, quien presuntamente fingió su muerte para no pagar una tanda que organizó. FACEBOOK

La joven reapareció en redes y negó haber fingido su deceso, afirmó que fueron sus propias clientas las que lo hicieron

Monterrey, Nuevo León.- A través de redes sociales se viralizó el caso de una joven originaria de Juárez, Nuevo León, quien presuntamente fingió su muerte para no pagar una tanda que organizó y cuyo monto defraudado ascendería a más de un millón de pesos.

La mujer identificada como Vanelly Zavala Hernández habría engañado a las personas que se anotaron en la tanda, ya que tras tomar el primer número se desapareció.

Los defraudados denunciaron la situación en redes sociales y mencionaron que se publicaron esquelas falsas sobre la muerte de la mujer para evadir los pagos.

En medio de la polémica, la funeraria en donde presuntamente sería velada emitió un comunicado en el que aclaró que en sus instalaciones no se estaba brindando servicio a nadie con ese nombre.

“Les comunicamos atentamente que este servicio no se está llevando a cabo en nuestra Capilla, el dato en la publicación es incorrecto, no tenemos conocimiento ni contacto con ningún familiar lo conocido de la persona”, indicó la funeraria La Fe.

REAPARECE ORGANIZADORA DE TANDA

En medio de la polémica porque se le acusa de haber fingido su muerte para quedarse con el dinero de una tanda, Vanelly Hernández reapareció en redes sociales y dijo que la noticia de su deceso habría sido difundido por sus propias clientas.

“Ama, salí en las noticias. Aquí sabemos que yo no fingí mi muerte, que las mismas clientas lo hicieron, pero daré con el que hizo la imagen porque yo también tengo derecho a dar mi versión”, compartió desde su cuenta Karla Zav.

En otra publicación afirmó que ya se había comunicado con sus clientas para realizar sus entregas del dinero pendiente: “yo no la fingí mi muerte, y que ya me comunique con muchas de mis clientas para sus entregas y que aún faltan por mandarles mensaje, pero todo está saliendo. ¡Gracias a Dios!”.

Agradeció a las personas con las que se han comunicado, así como que muchas de ellas le ofrecieron disculpas y a buscar los perfiles que difundieron el caso.

MONTERREY, NL.- A través de redes sociales se viralizó el caso de una joven originaria de Juárez, Nuevo León, quien presuntamente fingió su muerte para no pagar una tanda que organizó y cuyo monto defraudado ascendería a más de un millón de pesos.

La mujer identificada como Vanelly Zavala Hernández habría engañado a las personas que se anotaron en la tanda, ya que tras tomar el primer número se desapareció.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fantasma-fitness-en-la-linea-verde-de-saltillo-aparato-de-ejercicios-se-mueve-solo-y-video-se-viraliza-en-redes-BK23382663

Los defraudados denunciaron la situación en redes sociales y mencionaron que se publicaron esquelas falsas sobre la muerte de la mujer para evadir los pagos.

En medio de la polémica, la funeraria en donde presuntamente sería velada emitió un comunicado en el que aclaró que en sus instalaciones no se estaba brindando servicio a nadie con ese nombre.

“Les comunicamos atentamente que este servicio no se está llevando a cabo en nuestra Capilla, el dato en la publicación es incorrecto, no tenemos conocimiento ni contacto con ningún familiar lo conocido de la persona”, indicó la funeraria La Fe.

REAPARECE ORGANIZADORA DE TANDA

En medio de la polémica porque se le acusa de haber fingido su muerte para quedarse con el dinero de una tanda, Vanelly Hernández reapareció en redes sociales y dijo que la noticia de su deceso habría sido difundido por sus propias clientas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hombre-aclara-misterio-de-lord-garrafones-en-costco-compro-100-hot-dogs-y-busca-demandar-BE23365895

“Ama, salí en las noticias. Aquí sabemos que yo no fingí mi muerte, que las mismas clientas lo hicieron, pero daré con el que hizo la imagen porque yo también tengo derecho a dar mi versión”, compartió desde su cuenta Karla Zav.

En otra publicación afirmó que ya se había comunicado con sus clientas para realizar sus entregas del dinero pendiente: “yo no la fingí mi muerte, y que ya me comunique con muchas de mis clientas para sus entregas y que aún faltan por mandarles mensaje, pero todo está saliendo. ¡Gracias a Dios!”.

$!¡No estaba muerta, debía la tanda! Se viraliza mujer que presuntamente fingió deceso por fraude en Nuevo León

Agradeció a las personas con las que se han comunicado, así como que muchas de ellas le ofrecieron disculpas y a buscar los perfiles que difundieron el caso en grupos de redes sociales, como Facebook.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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