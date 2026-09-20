Da Nuevo León contrato de dádivas a empresa cuestionada

El contrato estatal para dispersar al menos 4 mil 433 millones de pesos en dádivas hasta la elección del 2027 fue asignado de manera directa a una empresa cuestionada en Jalisco y por el Gobierno federal.

Servicios Broxel, con domicilio en la Ciudad de México, fue contratada en mayo pasado por la Administración del emecista Samuel García para surtir la tarjeta naranja “Ayudamos” y distribuir 2 mil pesos mensuales a un padrón estimado en 201 mil mujeres y personas con discapacidad.

El contrato fue asignado pese a que la empresa es cuestionada en Jalisco porque el Gobierno de Pablo Lemus, también de MC, le adjudicó distribuir el mismo tipo de dádivas y un subsidio para el transporte público tras una licitación en la que fue la única participante.

Ante los señalamientos, la Contraloría estatal inició en marzo una auditoría e instruyó a dar seguimiento a los padrones de beneficiarios.

Ese mismo mes, la Universidad de Guadalajara informó que analizaban medidas contra Broxel por fallas en las tarjetas con las que pagan prestaciones a unos 17 mil trabajadores.

Estas deficiencias se han presentado en los pagos a empleados federales, lo que incluso derivó en un pronunciamiento a investigarlas por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum en diciembre pasado.