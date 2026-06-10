No aclara Adán Augusto si EU le canceló su visa

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    No aclara Adán Augusto si EU le canceló su visa
    El legislador se apegó a su habitual postura de no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. CUARTOSCURO

Ante versiones a que apuntan a que se le canceló el documento, el senador no quiso aclarar estatus ante prensa

El senador de Morena Adán Augusto López Hernández se negó a aclarar si su visa para ingresar a Estados Unidos fue revocada o sigue vigente.

Cuestionado por los reporteros en el Senado, el exsecretario de Gobernación se mostró reacio a abordar el tema y ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación se limitó a responder de manera reiterada: “Yo no doy declaraciones, gracias”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preven-alza-de-hasta-50-de-apuestas-en-linea-en-mexico-por-el-mundial-GJ21287032

Se le solicitó que aclarara en estatus de su visa, pero reiteró: “No acostumbro dar declaraciones, ustedes lo saben, no voy a emitir ninguna declaración”.

-Pero sin ser una declaración, así en corto, se le pidió que aclarara.

-No doy declaraciones ni en corto ni de lejos ni de cerca. No acostumbro dar declaraciones, ni no con mucho gusto.

El único tema que respondió Adán Augusto López fue el de su intervención quirúrgica para corregir un problema de cataratas. Confirmó la información que dio el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, en el sentido de que el tabasqueño se sometió a una cirugía ocular. “Ya me operé uno (un ojo) y mañana me opero el otro”, indicó.

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