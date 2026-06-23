¡No es tu internet! Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram la tarde del martes

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¡No es tu internet! Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram la tarde del martes
    Usuarios de las redes sociales Facebook e Instagram y la app de mensajería WhatsApp reportaron fallas al no poder acceder a las plataformas. PEXELS

Usuarios de la redes sociales reportaron fallas al entrar a las app, enviar mensajes y cargar su ‘feed’

Usuarios de las redes sociales Facebook e Instagram y la app de mensajería WhatsApp reportaron fallas al no poder acceder a las plataformas.

De acuerdo con sitio Downdetector, las intermitencias comenzaron cerca de las 3:00 de la tarde de este martes 23 de junio.

https://vanguardia.com.mx/informacion/meta-se-cae-usuarios-reportan-problemas-en-facebook-e-instagram-durante-la-manana-de-este-viernes-DD21332100

FALLAS EN WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM

Los problemas más reportados en WhatsApp son fallas al entrar en App con un 41% de los reportes, el 39% en mensajería y 15% al acceder al sitio web. Afectando directamente en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Xalapa, Veracruz; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa, entre otros.

Por otro lado, usuarios de Facebook reportaron en Downdetector que el 51% no podía ingresar a la aplicación; 22% tienen fallas con la conexión al servidor y 15% en su sitio web. Afectando en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Xalapa, Veracruz; Culiacán, Sinaloa; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Cancún, Quintana Roo, entre otros.

Mientras que en Instagram se reportaron fallas en el 53% de los usuarios en la app; 26% con la conexión al servidor y 18% al momento de cargar el “feed”. Afectando directamente en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Xalapa, Veracruz; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Mexicali y Ensenada, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, entre otros.

https://vanguardia.com.mx/informacion/x-registra-fallas-a-nivel-mundial-usuarios-reportan-problemas-de-acceso-y-funcionamiento-EA21564011

SIN EXPLICACIÓN OFICIAL SOBRE LA FALLA

Hasta el momento, ni la empresa matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram, Meta Platforms, han emitido alguna postura con respecto a los informes de fallas.

El pasado 12 de junio, también se reportó la caída de Facebook e Instagram durante la mañana, cerca de las 7:30 horas. El lunes 22 de junio, la red social X también registró fallas globales, señalaron dificultades para acceder a la plataforma y utilizar algunas de sus funciones.

Mientras continúan registrándose reportes de usuarios afectados, las plataformas siguen siendo monitoreadas por sitios especializados para determinar el alcance de la interrupción del servicio y su eventual restablecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Redes sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


Instagram
Facebook
X

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Presidenta oportunista

Presidenta oportunista
true

Sheinbaum se está quedando sola

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras.

’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video.

Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
Aunque no habrá bloqueo total inmediato, las instituciones financieras advierten limitaciones en funciones clave si los usuarios no completan el proceso antes del 30 de junio.

Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?
México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?
Joya. La canción forma parte de la producción ‘Iconos de la Banda’ de la agrupación para reinterpretar canciones exitosas en español.

¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
México buscará cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A