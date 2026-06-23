¡No es tu internet! Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram la tarde del martes

Usuarios de las redes sociales Facebook e Instagram y la app de mensajería WhatsApp reportaron fallas al no poder acceder a las plataformas. De acuerdo con sitio Downdetector, las intermitencias comenzaron cerca de las 3:00 de la tarde de este martes 23 de junio.

FALLAS EN WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM Los problemas más reportados en WhatsApp son fallas al entrar en App con un 41% de los reportes, el 39% en mensajería y 15% al acceder al sitio web. Afectando directamente en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Xalapa, Veracruz; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Culiacán, Sinaloa, entre otros. Por otro lado, usuarios de Facebook reportaron en Downdetector que el 51% no podía ingresar a la aplicación; 22% tienen fallas con la conexión al servidor y 15% en su sitio web. Afectando en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Mérida, Yucatán; Xalapa, Veracruz; Culiacán, Sinaloa; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Cancún, Quintana Roo, entre otros. Mientras que en Instagram se reportaron fallas en el 53% de los usuarios en la app; 26% con la conexión al servidor y 18% al momento de cargar el “feed”. Afectando directamente en la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco; Xalapa, Veracruz; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Mexicali y Ensenada, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua, entre otros.

SIN EXPLICACIÓN OFICIAL SOBRE LA FALLA Hasta el momento, ni la empresa matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram, Meta Platforms, han emitido alguna postura con respecto a los informes de fallas. El pasado 12 de junio, también se reportó la caída de Facebook e Instagram durante la mañana, cerca de las 7:30 horas. El lunes 22 de junio, la red social X también registró fallas globales, señalaron dificultades para acceder a la plataforma y utilizar algunas de sus funciones. Mientras continúan registrándose reportes de usuarios afectados, las plataformas siguen siendo monitoreadas por sitios especializados para determinar el alcance de la interrupción del servicio y su eventual restablecimiento.

Publicidad