Meta se cae: usuarios reportan problemas en Facebook e Instagram durante la mañana de este viernes

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    Meta se cae: usuarios reportan problemas en Facebook e Instagram durante la mañana de este viernes
    Usuarios reportaron fallas en Facebook e Instagram este viernes; Meta no ha explicado el origen del problema mientras se registran interrupciones globales en servicio. VANGUARDIA

Usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram durante la mañana; Meta no ha informado causas mientras aumentan los reportes de interrupción global

La mañana de este viernes, usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas en servicios operados por Meta, principalmente en las plataformas Facebook e Instagram.

Los reportes comenzaron a incrementarse alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando usuarios de Facebook señalaron diversas anomalías en el funcionamiento de la red social.

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USUARIOS REPORTAN FALLAS EN FACEBOOK

De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, algunos usuarios observaron que la página de Facebook se recargaba de manera constante sin intervención del usuario.

Otros señalaron que la plataforma dejó de cargar por completo, mientras que varios más indicaron que fueron desconectados automáticamente de sus cuentas y posteriormente no pudieron volver a iniciar sesión.

Las fallas provocaron múltiples comentarios en otras plataformas digitales, donde usuarios compartieron capturas de pantalla y describieron los problemas experimentados durante la mañana.

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INSTAGRAM PRESENTA PROBLEMAS SIMILARES

Los inconvenientes también se reflejaron en Instagram, donde usuarios reportaron situaciones similares a las registradas en Facebook.

Entre las principales quejas se encontraron dificultades para acceder a las cuentas, problemas de carga de contenido y fallas generales en el funcionamiento de la aplicación y su versión web.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si ambos incidentes están relacionados con una misma falla técnica.

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WHATSAPP OPERA CON NORMALIDAD

Mientras Facebook e Instagram registraban reportes de fallas, usuarios indicaron que WhatsApp continuaba operando con normalidad.

Hasta el momento no se han reportado interrupciones generalizadas en el servicio de mensajería instantánea.

AUMENTAN REPORTES EN PLATAFORMAS DE MONITOREO

La plataforma de monitoreo de servicios digitales Downdetector registró un incremento significativo en los reportes relacionados con Facebook e Instagram durante la mañana de este viernes.

Los gráficos de la página mostraron un aumento en las notificaciones de usuarios que reportaban problemas de acceso, inicio de sesión y funcionamiento de ambas redes sociales.

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SIN EXPLICACIÓN OFICIAL SOBRE LA FALLA

Hasta el momento, Meta no ha informado públicamente las causas de las fallas reportadas en Facebook e Instagram.

Mientras continúan registrándose reportes de usuarios afectados, las plataformas siguen siendo monitoreadas por sitios especializados para determinar el alcance de la interrupción del servicio y su eventual restablecimiento.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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