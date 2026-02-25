¡No, la racha! TikTok presenta fallas hoy 25 de febrero

Usuarios de una de las plataformas más populares en los últimos años, TikTok, reportaron tener problemas en la red social de videos cortos, que ha acumulado millones de cuentas debido a su amplio contenido. Este 25 de febrero, de acuerdo con la página Downdetector, recibieron múltiples informes por usuarios que se han visto afectados por la situación. Los reportes comenzaron poco después de las 19:30 horas. En cuanto a los problemas reportados, señalan que el 86% de los usuarios reportaron fallas en la app, 10% al publicar comentarios o mandar mensajes y un 5 por ciento información total outage (interrupción total) en la red social.

Esta caída en la plataforma de videos cortos que se ha consolidado como un pilar de internet, afectó a millones de usuarios que consumen estos contenidos diariamente y por horas, así como a creadores de contenido e influencers cuya fuente principal de interacción para mantener activa a su comunidad es TikTok. Durante el momento de los reportes, la cuenta de soporte de TikTok en X no dio a conocer las causas originarias de la interrupción. Aunque, aparentemente, la red social ya funciona con normalidad. En la misma Downdetector, donde se reportaron las fallas de la aplicación, indica las zonas con mayores afectaciones: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, lugar con un mayor foco de fallas. Asimismo, se pueden ver, aunque con menor intensidad, fallas en otras ciudades como Mérida, Torreón y Chihuahua.

¿QUÉ ES TIKTOK? Esta app permite ver y crear videos cortos que pueden ir desde los 15 segundos, un minuto, diez minutos y superiores. Incluye todos los elementos visuales ya característicos de este tipo de desarrollos digitales, como filtros que cambian desde el color o la iluminación hasta efectos especiales que pueden multiplicar tu cara, ponerte de cabeza, cambiar tu color de cabello o integrar efectos a tu voz para sonar como un monstruo o una ardilla, por solo mencionar algunos ejemplos. Si bien cualquier tipo de contenido puede adaptarse al formato de video corto, entre los usuarios mexicanos hay ciertos tópicos que resultan más interesantes y cuyos videos aparecen más dentro de la plataforma. De acuerdo con TikTok, en nuestro país tienen mayor éxito los videos diseñados para hacer reír, pues la comedia es uno de los puntos más fuertes en donde destacan creadores de contenido nacionales. "Hemos visto que la comedia funciona muy bien dentro de la app y específicamente en México. La autenticidad y sinceridad de lo que se muestra en los videos es algo que llama bastante la atención en el país. Se trata de videos reales y sin poses donde los usuarios muestran al resto del mundo quiénes son. Hay muchos memes y funcionan fantástico. Además, generan buen engagement tanto que incluso este contenido es compartido fuera de la aplicación ya sea en Instagram o Twitter", agregó Arturo Martínez, Country Manager de TikTok en México. Asimismo, dentro de la plataforma, se generan contenidos de la mano de diversos aliados que, a través de hashtags temáticos y retos, invitan a los usuarios destacados y a sus seguidores a desarrollar videos con un mensaje específico con la intención de formar una comunidad cada vez más grande y de distinguir lo que se está generando en México de otros países. Por su popularidad, la plataforma de TikTok ya ha empezado a integrar cuentas oficiales de empresas y marcas relevantes.

