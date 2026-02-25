¡No, la racha! TikTok presenta fallas hoy 25 de febrero

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    ¡No, la racha! TikTok presenta fallas hoy 25 de febrero
    Usuarios de una de las plataformas más populares en los últimos años, TikTok, reportaron tener problemas en la red social de videos cortos, que ha acumulado millones de cuentas debido a su amplio contenido. ARCHIVO
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Apps
Redes sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


TikTok

Usuarios reportaron que se han visto afectados por la situación que comenzó poco después de las 19:30 horas

Usuarios de una de las plataformas más populares en los últimos años, TikTok, reportaron tener problemas en la red social de videos cortos, que ha acumulado millones de cuentas debido a su amplio contenido.

Este 25 de febrero, de acuerdo con la página Downdetector, recibieron múltiples informes por usuarios que se han visto afectados por la situación. Los reportes comenzaron poco después de las 19:30 horas.

En cuanto a los problemas reportados, señalan que el 86% de los usuarios reportaron fallas en la app, 10% al publicar comentarios o mandar mensajes y un 5 por ciento información total outage (interrupción total) en la red social.

TE PUEDE INTERESAR: Se apagó la vela: muere abuelita del video viral de TikTok a los 108 años

Esta caída en la plataforma de videos cortos que se ha consolidado como un pilar de internet, afectó a millones de usuarios que consumen estos contenidos diariamente y por horas, así como a creadores de contenido e influencers cuya fuente principal de interacción para mantener activa a su comunidad es TikTok.

Durante el momento de los reportes, la cuenta de soporte de TikTok en X no dio a conocer las causas originarias de la interrupción.

Aunque, aparentemente, la red social ya funciona con normalidad.

En la misma Downdetector, donde se reportaron las fallas de la aplicación, indica las zonas con mayores afectaciones: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, lugar con un mayor foco de fallas. Asimismo, se pueden ver, aunque con menor intensidad, fallas en otras ciudades como Mérida, Torreón y Chihuahua.

TE PUEDE INTERESAR: España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA

¿QUÉ ES TIKTOK?

Esta app permite ver y crear videos cortos que pueden ir desde los 15 segundos, un minuto, diez minutos y superiores. Incluye todos los elementos visuales ya característicos de este tipo de desarrollos digitales, como filtros que cambian desde el color o la iluminación hasta efectos especiales que pueden multiplicar tu cara, ponerte de cabeza, cambiar tu color de cabello o integrar efectos a tu voz para sonar como un monstruo o una ardilla, por solo mencionar algunos ejemplos.

Si bien cualquier tipo de contenido puede adaptarse al formato de video corto, entre los usuarios mexicanos hay ciertos tópicos que resultan más interesantes y cuyos videos aparecen más dentro de la plataforma. De acuerdo con TikTok, en nuestro país tienen mayor éxito los videos diseñados para hacer reír, pues la comedia es uno de los puntos más fuertes en donde destacan creadores de contenido nacionales.

“Hemos visto que la comedia funciona muy bien dentro de la app y específicamente en México. La autenticidad y sinceridad de lo que se muestra en los videos es algo que llama bastante la atención en el país. Se trata de videos reales y sin poses donde los usuarios muestran al resto del mundo quiénes son. Hay muchos memes y funcionan fantástico. Además, generan buen engagement tanto que incluso este contenido es compartido fuera de la aplicación ya sea en Instagram o Twitter”, agregó Arturo Martínez, Country Manager de TikTok en México.

TE PUEDE INTERESAR: ByteDance, matriz de TikTok, triunfa con su nuevo modelo de IA capaz de generar vídeos más realistas

Asimismo, dentro de la plataforma, se generan contenidos de la mano de diversos aliados que, a través de hashtags temáticos y retos, invitan a los usuarios destacados y a sus seguidores a desarrollar videos con un mensaje específico con la intención de formar una comunidad cada vez más grande y de distinguir lo que se está generando en México de otros países.

Por su popularidad, la plataforma de TikTok ya ha empezado a integrar cuentas oficiales de empresas y marcas relevantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apps
Redes sociales

Localizaciones


México

Organizaciones


TikTok

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Hacker utilizó ChatGPT, OpenAI y Claude para averiguar debilidades de la ciberseguridad en el SAT e INE

Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado, este miércoles.

Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey
En la Cámara de Diputados, el coordinador priista Rubén Moreira Valdez también rechazó la propuesta y aseguró que “derrumba a la democracia”.

Morena presiona por eliminar el fuero y PVEM, PRI y PAN advierten que frenarán la reforma electoral
Delgado Carrillo señaló que uno de los ejes del programa es la entrega directa del presupuesto.

Mario Delgado sube presupuesto de La Escuela es Nuestra a 26 mil mdp y amplía cobertura en 2026
El presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Washington.

En su discurso del Estado de la Unión, Trump presenta a los demócratas como villanos
El sórdido escondite de 18 habitaciones del multimillonario financiero caído en desgracia, ubicado en la Avenida Foch, incluía una cámara de masajes que los fiscales de París creen que se utilizó para llevar a cabo atroces violaciones y agresiones sexuales.

El escondite secreto de Jeffrey Epstein en París queda al descubierto tras nuevas y escalofriantes
Las recientes apariciones públicas del presidente estadounidense reavivaron cuestionamientos sobre su estado físico, luego de que una mancha visible en su mano fuera captada durante un discurso oficial.

¿Qué tiene Trump en la mano?... manchas que cubre con maquillaje desatan ola de especulaciones sobre su salud
La gente enciende velas en la Plaza de la Independencia para conmemorar el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, Ucrania

Soldados hechos con IA y manipulación de ‘chatbots’, esta es es la nueva forma de desinformar sobre la guerra de Ucrania