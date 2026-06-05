Sheinbaum anuncia inversión histórica en Veracruz; será de 190 mil mdp

Durante un mensaje emitido en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente , la mandataria explicó que los recursos estarán dirigidos a proyectos relacionados con la petroquímica , la producción de fertilizantes , la modernización de carreteras, el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y la ampliación de servicios de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un ambicioso paquete de inversiones para el estado de Veracruz , que alcanzará casi los 190 mil millones de pesos , una cifra que calificó como histórica por su impacto en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la entidad.

La inversión forma parte de una estrategia federal que busca impulsar el crecimiento regional, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del sureste mexicano.

PETROQUÍMICA, AGUA Y SALUD, ENTRE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS

Dentro de los proyectos contemplados se encuentra la reactivación de instalaciones de Pemex vinculadas a la industria petroquímica y de fertilizantes, sectores que durante años fueron considerados motores económicos para Veracruz.

Asimismo, el plan incluye obras de infraestructura enfocadas en el abastecimiento de agua potable, construcción y modernización de plantas de tratamiento, así como acciones para la recuperación de cuerpos de agua y ríos afectados por problemas ambientales.

En materia de salud, el Gobierno federal contempla inversiones para fortalecer la red hospitalaria y mejorar la atención médica en distintas regiones del estado. A ello se suman proyectos educativos que actualmente se encuentran en desarrollo y que buscan ampliar las oportunidades de formación para miles de estudiantes.

LOS PROGRAMAS SOCIALES TAMBIÉN FORMAN PARTE DE LA ESTRATEGIA

Sheinbaum destacó que la inversión no se limita a obras de infraestructura. Los Programas para el Bienestar representan una parte importante de los recursos destinados a Veracruz, con una inversión anual cercana a los 79 mil millones de pesos.

Estos apoyos benefician a millones de personas mediante programas dirigidos a adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y productores del campo, entre otros sectores de la población.

“Como ven, es una inversión histórica para Veracruz. Queremos mucho a la gobernadora y también, obviamente, al pueblo de Veracruz”, expresó la titular del Ejecutivo durante su intervención.

MAHAHUAL BUSCA CONVERTIRSE EN UN MODELO DE ECOTURISMO

Además del anuncio para Veracruz, la presidenta informó que el Gobierno de México trabajará junto con habitantes de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, para otorgar a la zona una categoría especial de protección ambiental.

La propuesta surge semanas después de la cancelación del proyecto turístico Perfect Day, impulsado por la empresa Royal Caribbean, y responde a las solicitudes de comunidades locales interesadas en preservar los ecosistemas de la llamada Costa Maya.

De acuerdo con la mandataria, se elaborará un decreto especial que permita proteger los recursos naturales del área y fomentar únicamente actividades compatibles con un modelo de ecoturismo sustentable, evitando desarrollos turísticos masivos que puedan alterar el equilibrio ambiental.

UN MODELO DE DESARROLLO CON ENFOQUE AMBIENTAL

El plan para Mahahual contempla la participación directa de las comunidades locales en la construcción de las medidas de protección, con el objetivo de garantizar que las decisiones respondan a las necesidades y expectativas de los habitantes de la región.

La intención es impulsar actividades turísticas de bajo impacto ambiental que generen beneficios económicos para la población sin comprometer la conservación de los ecosistemas costeros y marinos.

Con estos anuncios, el Gobierno federal busca combinar proyectos de infraestructura y crecimiento económico con políticas de preservación ambiental, dos ejes que han cobrado relevancia dentro de la agenda pública nacional.