‘No somos Santa Anna’, contesta Sheinbaum a festejo de Trump por invasión de EU a México

“No somos Santa Anna”, contestó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a su homólogo Donald Trump, quien celebró el 175 aniversario de la intervención de Estados Unidos a México, cuando anexaron más de la mitad de territorio mexicano.

“Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santa Anna, hay que defender la soberanía”, aseguró la mandataria federal cuando fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina.

Trump señaló el lunes que la invasión estadounidense que cerró con la toma de la Ciudad de México en 1847 fue un acto heroico. Ello consejo a ceder más de 55 por ciento de territorio mexicano con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848.

Además, abrió la posibilidad de un ataque unilateral en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico.

“El día de hoy conmemoramos el aniversario número 178 del triunfo de nuestra nación en la Guerra México-EU, una victoria legendaria que nos aseguró el suroeste de EU, que reafirmó la soberanía de EU y extendió la promesa de la independencia a lo largo de nuestro majestuoso continente”, dijo Trump.

“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en un triunfo decisivo para la soberanía estadounidense, EU capturó heroicamente la Ciudad de México”, celebró Trump.