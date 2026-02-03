Morena se fractura en Campeche: 10 diputados rompen con Sansores y Sheinbaum dice ‘paz y amor’

CDMX.- Ante la ruptura de 10 diputados de Morena con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se limitó a pedir calma: “A todos en Campeche serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”.

La declaración se dio durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero, realizada en Palacio Nacional, luego de que se le planteara el escenario que enfrenta el Congreso local tras el distanciamiento de legisladores con la mandataria estatal.

En la conferencia, se expuso que legisladores del Congreso de Campeche buscan reactivar el fuero con el argumento de protegerse de posibles persecuciones políticas desde el gobierno del estado, de acuerdo con lo planteado en la pregunta formulada a la Presidenta.

“Dicen que algunos (diputados) tienen carpetas de investigación por distintos posibles delitos. ¿Qué opina usted respecto a la reactivación del fuero en el estado de Campeche tras 10 años de que se dio marcha atrás a esta protección para los legisladores?”, se le cuestionó. Sheinbaum respondió: “A todos en Campeche serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”.

Como antecedente inmediato, este martes se dio a conocer que 10 de 16 diputados de Morena en el Congreso local rompieron relaciones con la gobernadora, al señalar una presunta persecución política.

En el plano institucional, el planteamiento referido en la conferencia coloca el tema del fuero en el centro de la discusión legislativa, al tratarse de una figura que, según lo dicho, fue retirada hace 10 años y ahora se busca reactivar en el contexto de señalamientos sobre investigaciones.

El panorama en Campeche se enmarca en una disputa interna dentro del partido en el poder en la entidad, con efectos en la relación entre el Ejecutivo estatal y su bancada mayoritaria, mientras desde el gobierno federal no se emitió una postura sobre el fondo del debate legislativo.