No tiene Policía 1 de cada 5 municipios de México: Inegi

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México
/ 19 marzo 2026
    No tiene Policía 1 de cada 5 municipios de México: Inegi
    28.8% de policías municipales en México percibe un sueldo mensual de entre 10 mil y 15 mil pesos. CUARTOSCURO
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Revela censo que entre 2020 y 2024 disminuyó 13% el personal adscrito a instituciones de seguridad municipales

El personal adscrito a las instituciones municipales de seguridad pública disminuyó 13 por ciento entre 2020 y 2024, reportó el Inegi.

Al presentar este jueves los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025, detalló que en 2020 las personas adscritas a instituciones de seguridad sumaron 191,845 y en 2024 fueron 166,091.

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En rueda de prensa, Adrián Franco, vicepresidente del Inegi, recordó que el artículo 115 constitucional establece que la función de seguridad pública, incluyendo las vertientes de prevención del delito y tránsito, corresponde a los municipios.

Sin embargo, advirtió, sólo 77 por ciento de los municipios cuenta con una institución propia de seguridad pública.

“Prácticamente uno de cada cinco municipios no tiene una institución formal encargada de la seguridad pública, lo que quiere decir que alguien más se hace cargo, generalmente grupos comunitarios organizados”, apuntó.

Y los que sí cuentan con una institución, señaló, disponen de cada vez menos personal y poco profesionalizado.

De acuerdo con el Censo, Estado de México, Jalisco y Puebla concentraron 16.1, 8.7 y 6.6 por ciento del total del personal de las instituciones municipales de seguridad en 2024.

Por tipo de organización, 91.8 por ciento del personal pertenecía a corporaciones policiales.

La tasa nacional de elementos de las corporaciones policiales municipales por cada 1,000 habitantes fue de 1.3. La tasa más alta correspondió a Baja California Sur, con 2.3, y la más baja a Campeche, con 0.7.

El 28.8 por ciento del personal de las instituciones municipales de seguridad percibía entre 10,001 y 15,000 pesos como ingreso mensual, y el 23.1 por ciento entre 15,001 y 20,000 pesos.

En tanto, el 62.8 por ciento de los integrantes de las corporaciones municipales contaba con el Certificado Único Policial (CUP).

La proporción alcanzo 100 por ciento en Campeche, 98.9 por ciento en Coahuila y 96.9 por ciento en Querétaro. En Yucatán fue de 11.5 por ciento.

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