Exige CNTE diálogo directo con Claudia Sheinbaum; bloquean reforma

En conferencia de prensa tras la instalación de un bloqueo en Paseo de la Reforma que se extenderá hasta las 18:00 horas, los docentes afirmaron que en la mesa de diálogo que ayer ofreció la Secretaría de Gobernación no se obtendría ninguna respuesta favorable, y en su lugar pidieron audiencia con la Mandataria.

Luego que la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la dirigencia del magisterio disidente reclamó que los espacios de diálogo instalados carecen de facultades resolutivas, por lo que no satisfacen las exigencias del gremio.

“Estas dependencias gubernamentales carecen de capacidad resolutiva, lo anterior lo sustentamos en el documento presentado a la CNTE el pasado 20 de mayo de 2025, el cual está firmado por los titulares de la Segob y la SEP, mismo que cita: ‘Quedamos atentos para instalar esta mesa a la brevedad posible, para que los acuerdo que logremos alcanzar le sean presentados a la consideración de la Presidenta de la República’”, leyó el secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto, de un posicionamiento de la Coordinadora.

En su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que durante su Administración, la Coordinadora ha tenido el diálogo abierto con representantes federales y locales, por lo que no hay sentido en cerrar vialidades.

“Antes no se abría el diálogo, se entiende que haya presión. Pero ahora está el diálogo y apoyos diversos que se han dado”, afirmó.

Al recordar que Sheinbaum fue quien “vociferó” en campaña que abogaría por derogar la Ley del ISSSTE de 2007, la Coordinadora rechazó las mesas de dilación y simulación promovidas por el Gobierno federal.

En el posicionamiento también estuvieron presentes la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez; el líder de la 9 de la Ciudad de México, Pedro Hernández; la dirigente de la 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, y representantes del magisterio en Guerrero y Chiapas.

Pérez, líder de la sección más numerosa de la CNTE, explicó que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de ayer se enfocó en analizar la oferta que la Segob y la SEP hicieron para una mesa de diálogo con el magisterio.

“Desde la asamblea ratificamos que la mesa debe ser directamente con la Presidenta de la República, para tomar las decisiones correspondientes”, precisó.

En su turno, Hernández, también director de una escuela primaria en Iztapalapa, rechazó que la Federación no cuente con los recursos necesarios para solventar las demandas, como lo aseguró esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por supuesto que hay recursos, por supuesto que se puede quitar estas ganancias millonarias, entre otras a la Afore Azteca de Salinas Pliego, el mayor deudor fiscal de este País”, afirmó.

Al reiterar la promesa de que accionarán en el marco del Mundial de Futbol si no se avanza en sus demandas, Hernández aseguró que la Coordinadora no amenaza ni hace declaraciones en el sentido de algo que no vaya a realizar.