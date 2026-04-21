Tiroteo en Teotihuacán... reportan dos menores de 6 y 13 años entre los 13 extranjeros heridos

La mañana del lunes 20 de abril quedó marcada por la violencia en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un tiroteo dejó al menos dos personas sin vida y 13 extranjeros heridos. Entre las víctimas destacan dos menores de edad, de apenas 6 y 13 años, quienes recibieron impactos de bala durante el ataque, lo que intensificó la conmoción tanto a nivel nacional como internacional. El menor colombiano de seis años sufrió lesiones en tibia y peroné, mientras que la adolescente brasileña de 13 años resultó con heridas por arma de fuego. Ambos forman parte de un grupo de turistas que recorría el sitio cuando se desató la agresión, cerca de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del complejo.

“Fue un momento de caos, la gente corría sin saber hacia dónde”, relató un testigo citado por autoridades locales, describiendo la escena de pánico que provocó una estampida entre visitantes nacionales y extranjeros.

ATAQUE ARMADO GENERA PÁNICO EN SITIO PATRIMONIO MUNDIAL El agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, abrió fuego contra los visitantes antes de ser hallado sin vida en el lugar, en un hecho que se investiga como posible suicidio. La balacera ocurrió en una de las zonas más emblemáticas del sitio, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Entre los heridos se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Rusia. De acuerdo con el reporte oficial, al menos ocho personas permanecen hospitalizadas, mientras que cinco ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica en hospitales de la región. El Gabinete de Seguridad confirmó que las lesiones van desde impactos de bala en extremidades hasta heridas musculoesqueléticas y dermoabrasiones. Casos como el de un ciudadano ruso con impacto en el fémur o una turista canadiense con herida supraescapular reflejan la gravedad del ataque. AUTORIDADES CIERRAN TEOTIHUACÁN Y ACTIVAN INVESTIGACIÓN Tras el incidente, elementos de seguridad acordonaron la zona y el Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció el cierre temporal del sitio hasta nuevo aviso. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer el móvil del ataque, que hasta ahora permanece sin explicación oficial. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos y expresó su solidaridad con las víctimas, además de confirmar la coordinación con autoridades internacionales para atender a los afectados. Representantes diplomáticos de Estados Unidos y Canadá también manifestaron sus condolencias. La zona, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital, permanece bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones. El impacto del suceso ha generado preocupación sobre la seguridad en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

LOS HERIDOS EN TEOTIHUACÁN • Alejandra Graciano (Estados Unidos): lesiones músculo esqueléticas. • Alex Daniel Marco Witz (Estados Unidos): herida de bala en mano izquierda con salida. • Barriet-D Marco Witz (Estados Unidos): herida de bala en muslo izquierdo, sangrado transvaginal y posible lesión visceral. • Dayana Paola Castro Calderón (Colombia): lesiones en rótula izquierda y glúteo derecho por arma de fuego. • Delicia Li de Yong (Canadá): herida supraescapular por arma de fuego. • Francis Arlette Rivero (Brasil): lesiones músculo esqueléticas. • Gerónimo González Castro (Colombia, 6 años): impacto en tibia y peroné derecho por arma de fuego. • Gregoire Magadini (Estados Unidos): lesión músculo esquelética. • Jalen Aybar (Estados Unidos): dermoabrasión. • Jaslin Landaverde (Estados Unidos): lesión músculo esquelética. • Leticia Mondea Folsta (Brasil, 13 años): heridas por arma de fuego. •Luisa Fernanda Puentes Álzate (Colombia): lesión músculo esquelética causada por proyectil. •Maikol Michelle Mitroci (Rusia): impacto de proyectil en fémur.

DATOS CURIOSOS SOBRE TEOTIHUACÁN Y EL CONTEXTO DEL ATAQUE • Teotihuacán recibe más de 4 millones de visitantes al año, siendo uno de los sitios arqueológicos más visitados de América Latina. • La Pirámide de la Luna es la segunda estructura más grande del complejo y un punto clave para ceremonias antiguas. • Es la primera vez en décadas que se reporta un ataque armado de esta magnitud dentro del sitio arqueológico. • El complejo fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987 debido a su valor histórico y cultural. • Entre los heridos hay turistas de al menos cinco países distintos, lo que dio al caso una dimensión internacional inmediata.

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