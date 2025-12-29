‘No voy a debatir con el presidente del PRI’: Sheinbaum tras petición de suspender obras ferroviarias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante la conferencia matutina de este lunes sobre su postura ante las declaraciones del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas. El presidente del PRI, conocido popularmente como Alito, solicitó detener temporalmente las obras ferroviarias en proceso y suspender la operación de aquellas en las que hayan participado determinados proveedores y personas vinculadas al sexenio anterior. Sheinbaum respondió que no entrará en un intercambio directo con el dirigente priista.“No, no vale la pena, la verdad. No, no voy a debatir con el presidente del PRI”, expresó durante su intervención. TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico: Sheinbaum detalla investigación y prioridades tras 13 fallecidos y casi 100 heridos

CLAUDIA SHEINBAUM SUBRAYA QUE LAS VÍAS CUENTAN CON CERTIFICACIONES La mandataria federal afirmó que tanto las líneas construidas en la administración pasada como las que se desarrollan actualmente cuentan con protocolos técnicos y certificaciones de seguridad. “Lo que sí es con la gente, decirle a la gente que, como bien mencionó el almirante, estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo se construyen con todos los requisitos técnicos”, señaló. Añadió que la operación ferroviaria diaria incorpora mecanismos de verificación previos al arranque de los trenes.“Tienen certificados de seguridad y, como bien dijo, incluso en este caso en particular hay un vehículo que va adelante todos los días antes de que inicie la locomotora su funcionamiento para certificar que las vías están bien”, explicó. De acuerdo con Sheinbaum, la información técnica ya fue puesta a disposición de las autoridades que desarrollan las investigaciones en curso.“Este vehículo informó que las vías estaban bien. Esto va a estar a disposición evidentemente de la fiscalía y vamos a ser muy responsables en la construcción y en la operación, como siempre lo hemos sido”, afirmó.

PRI PROPONE PAUSAR OBRAS FERROVIARIAS TRAS ACCIDENTE Las declaraciones de Alejandro Moreno se emitieron después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido recientemente y que dejó un saldo preliminar de al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente priista propuso la pausa inmediata de las obras ferroviarias en desarrollo y la suspensión temporal de aquellas ya en funcionamiento en las que, aseguró, hayan participado Amílcar Olán, Pedro Salazar Beltrán y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que se realicen auditorías técnicas independientes.