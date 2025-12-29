‘No voy a debatir con el presidente del PRI’: Sheinbaum tras petición de suspender obras ferroviarias

29 diciembre 2025
    'No voy a debatir con el presidente del PRI': Sheinbaum tras petición de suspender obras ferroviarias
    Claudia Sheinbaum rechazó debatir con Alejandro Moreno y aseguró que las líneas ferroviarias, incluidas las del sexenio anterior, operan con certificaciones y revisiones técnicas previas

Claudia Sheinbaum afirma que los proyectos ferroviarios cumplen con requisitos técnicos y certificados de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada durante la conferencia matutina de este lunes sobre su postura ante las declaraciones del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

El presidente del PRI, conocido popularmente como Alito, solicitó detener temporalmente las obras ferroviarias en proceso y suspender la operación de aquellas en las que hayan participado determinados proveedores y personas vinculadas al sexenio anterior.

Sheinbaum respondió que no entrará en un intercambio directo con el dirigente priista.“No, no vale la pena, la verdad. No, no voy a debatir con el presidente del PRI”, expresó durante su intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico: Sheinbaum detalla investigación y prioridades tras 13 fallecidos y casi 100 heridos

CLAUDIA SHEINBAUM SUBRAYA QUE LAS VÍAS CUENTAN CON CERTIFICACIONES

La mandataria federal afirmó que tanto las líneas construidas en la administración pasada como las que se desarrollan actualmente cuentan con protocolos técnicos y certificaciones de seguridad.

“Lo que sí es con la gente, decirle a la gente que, como bien mencionó el almirante, estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo se construyen con todos los requisitos técnicos”, señaló.

Añadió que la operación ferroviaria diaria incorpora mecanismos de verificación previos al arranque de los trenes.“Tienen certificados de seguridad y, como bien dijo, incluso en este caso en particular hay un vehículo que va adelante todos los días antes de que inicie la locomotora su funcionamiento para certificar que las vías están bien”, explicó.

De acuerdo con Sheinbaum, la información técnica ya fue puesta a disposición de las autoridades que desarrollan las investigaciones en curso.“Este vehículo informó que las vías estaban bien. Esto va a estar a disposición evidentemente de la fiscalía y vamos a ser muy responsables en la construcción y en la operación, como siempre lo hemos sido”, afirmó.

PRI PROPONE PAUSAR OBRAS FERROVIARIAS TRAS ACCIDENTE

Las declaraciones de Alejandro Moreno se emitieron después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido recientemente y que dejó un saldo preliminar de al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el dirigente priista propuso la pausa inmediata de las obras ferroviarias en desarrollo y la suspensión temporal de aquellas ya en funcionamiento en las que, aseguró, hayan participado Amílcar Olán, Pedro Salazar Beltrán y los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que se realicen auditorías técnicas independientes.

TE PUEDE INTERESAR: Hijos de AMLO: resurgen señalamientos por contratos en obras del sexenio pasado

En su publicación, Moreno escribió: “Con la urgencia de preservar vidas y evitar más tragedias, el @PRI_Nacional propone pausar de inmediato todas las obras en proceso y el funcionamiento de aquellas donde hayan participado Amílcar Olán, Pedro Salazar Beltrán y los hijos de López Obrador, para someterlas a una auditoría técnica independiente, profesional, profunda y minuciosa, hasta garantizar que no representan un riesgo para la gente”.

Mientras tanto, las autoridades federales mantienen investigaciones técnicas y periciales para determinar las causas del accidente ferroviario. El gobierno federal ha reiterado que los resultados serán dados a conocer una vez que concluyan los análisis correspondientes y se revisen los sistemas de operación y la infraestructura involucrada.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

