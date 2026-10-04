Claudia Sheinbaum reporta avance del 43% en Programa de Vivienda para el Bienestar

El Gobierno de México alcanzó un 43% de avance general en el Programa Vivienda para el Bienestar . La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este dato durante un evento público en Veracruz donde encabezó la entrega de 900 casas a familias trabajadoras. Esta entrega representa el acto individual más grande dentro del proyecto hasta la fecha.

El programa nacional tiene como meta construir 1.8 millones de casas en todo el país durante el presente sexenio. La mandataria explicó que el aumento al salario mínimo ayudó a fortalecer los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con esta liquidez, el Infonavit construirá 1.2 millones de viviendas y el IMSS sumará 12 mil nuevas camas de hospital.

RESULTADOS Y AVANCES EN VERACRUZ

Veracruz registra más de la mitad de su meta estatal comprometida. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la entidad tiene asignada una meta total de 107 mil viviendas. A la fecha, 63 mil 896 casas ya se encuentran contratadas o en proceso, lo que representa un avance del 59% a nivel local.

En este complejo habitacional se construirá un total de 7 mil 504 casas. Por su parte, la dirección general del Infonavit detalló que la meta del instituto en el estado subió de 31 mil a 60 mil viviendas, con una inversión superior a los 38 mil millones de pesos.

BENEFICIOS DIRECTOS PARA LA FAMILIA

El plan oficial contempla apoyos adicionales para quienes ya tienen una propiedad. Además de las casas nuevas, el gobierno federal otorgará 23 mil 106 créditos destinados a la reparación o ampliación de viviendas en la entidad.

Miles de deudas antiguas quedaron canceladas o reducidas. El programa beneficia a 221 mil familias veracruzanas mediante la condonación o reestructuración de créditos impagables. Asimismo, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) avanza en la entrega de 20 mil escrituras para dar certeza jurídica sobre los terrenos.